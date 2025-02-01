Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό και τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους, Yarden Bibas, Ofer Kalderon και Keith Seigel.

Οι δύο πρώτοι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιουνίς, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα σε άλλο σημείο, στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.

Οι IDF προς το παρόν έχουν ανακοινώσει ότι έχουν φτάσει στο Ισραήλ οι Bibas και Kalderon.

Οι δύο άνδρες «συνοδεύτηκαν από (μέλη των ειδικών δυνάμεων) προς το ισραηλινό έδαφος» διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Scenes of an Israeli prisoner being handed over to the Red Cross in Khan Younis city. pic.twitter.com/1Jv5sG2Mlf — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 1, 2025

Ο 52χρονος Ofer Kalderon απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τον γιο του Erez, ο οποίος ήταν 11 ετών τότε, και την κόρη του Sahar, που ήταν 16. Ο Erez και η Sahar αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας το Νοέμβριο του 2023.

Hostage Ofer Calderon is handed over to the Red Cross by Hamas after 484 days in captivity.



Calderon is seen paraded on a stage in southern Gaza's Khan Younis. He briefly waves to the crowd before leaving in Red Cross vehicle. pic.twitter.com/9VnKQeRJQr — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2025

Ο Yarden Bibas απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τη σύζυγό του Shiri και τους δύο γιους του Kfir και Ariel. Ο Kfir ήταν μόλις εννέα μηνών όταν απήχθη, ο νεότερος όμηρος που κρατήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 ότι οι Shiri, Kfir και Ariel Bibas σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ομηρίας του Yarden Bibas στο οποίο κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον θάνατό τους.

Εκπρόσωπος των IDF εκείνη την εποχή αποκάλεσε το βίντεο «ψυχολογικό τρόμο». Αν και το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε ποτέ τον θάνατό τους, ο στρατός είπε στους συγγενείς ότι μπορεί να μην είναι ζωντανοί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

Hostage Yarden Bibas is also handed over to the Red Cross by Hamas.



Hamas also parades Bibas on a stage in southern Gaza's Khan Younis.



Bibas is returning to Israel without his wife Shiri and children Ariel and Kfir, who Hamas have previously claimed have died. Israel has not… pic.twitter.com/21j8F63vs2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2025

Ο Keith Siegel είναι Ισραηλινοαμερικανός πολίτης, ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Kfar Aza. Η σύζυγός του, Aviva, η οποία απήχθη μαζί του, αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της βραχύβιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Hostage Keith Siegel is being handed over by Hamas to the Red Cross after 484 days in captivity.



Siegel is paraded on a stage at the port of Gaza City pic.twitter.com/yJfX319X8P — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 1, 2025

First American-Israeli hostage Keith Siegel freed by Hamas after 484 days in captivity https://t.co/qRODrso0Mt pic.twitter.com/eCb584YkFu — New York Post (@nypost) February 1, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων από 180 Παλαιστίνιων κρατουμένων, κάτι που αναμένεται να γίνει αργότερα σήμερα.

