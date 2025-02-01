Μπλόκο από τον Μασκ στην πρόσβαση δημοσίων υπαλλήλων σε ηλεκτρονικά συστήματα

Συνεργάτες του Ίλον Μασκ, που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού της αμερικανικής κυβέρνησης, έχουν αποκλείσει δημοσίους υπαλλήλους από τα ηλεκτρονικά συστήματα που περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, όπως καταγγέλλουν δύο αξιωματούχοι της υπηρεσίας στο Reuters.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από 11 ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει μια μαζική κυβερνητική αναδιοργάνωση, απολύοντας και παραμερίζοντας εκατοντάδες δημοσίους υπαλλήλους στα πρώτα του βήματα προς τη συρρίκνωση της γραφειοκρατίας.

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ ανέλαβε τον ρόλο να μειώσει το πολιτικό κυβερνητικό εργατικό που απαριθμεί 2,2 εκατομμύρια άτομα και να τους αντικαταστήσει με συμμάχους του, στην υπηρεσία που είναι γνωστή ως Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΡΜ).

Δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας για τον φόβο αντιποίνων, δήλωσαν ότι σε κάποιους ανώτερους υπαλλήλους στο OPM έχει ανακληθεί η πρόσβασή τους σε ορισμένα από τα συστήματα δεδομένων της υπηρεσίας.

Τα συστήματα περιλαμβάνουν μια τεράστια βάση δεδομένων που ονομάζεται Enterprise Human Resources Integration, η οποία περιέχει ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αξιολογήσεις, διευθύνσεις κατοικίας, μισθολογικές βαθμίδες και διάρκεια υπηρεσίας των κυβερνητικών υπαλλήλων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Δεν ξέρουμε τι κάνουμε με τους υπολογιστές και τα συστήματα δεδομένων», ανέφερε ένας από τους αξιωματικούς, σημειώνοντας πως «αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Δεν υπάρχει εποπτεία και δημιουργεί πραγματικές επιπτώσεις στην κυβερνοασφάλεια και το hacking».

Οι υπάλληλοι που επηρεάζονται από την κίνηση μπορούν ακόμη να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά δεν μπορούν πλέον να δουν τα τεράστια σύνολα δεδομένων που καλύπτουν κάθε πτυχή του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Ο Ντον Μούνιχαν, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, δήλωσε ότι οι ενέργειες εντός του OPM εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την εποπτεία του Κογκρέσου στην υπηρεσία και τον τρόπο με τον οποίο ο Tραμπ και ο Μασκ βλέπουν την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

«Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο για οποιονδήποτε εκτός του στενού κύκλου του Μασκ στο OPM να γνωρίζει τι συμβαίνει», τόνισε.

Η επιρροή του Μασκ

Μια ομάδα αποτελούμενη από νυν και πρώην υπαλλήλους του Μασκ ανέλαβε τη διοίκηση του OPM στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Τραμπ.

Μετέφεραν καναπέδες-κρεβάτια στον 5ο όροφο της έδρας του οργανισμού, ο οποίος περιέχει το γραφείο του διευθυντή και στον οποίο μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση μόνο με σήμα ασφαλείας ή συνοδεία ασφαλείας, δήλωσε ένας από τους υπαλλήλους του OPM.

Οι καναπέδες-κρεβάτια έχουν εγκατασταθεί έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο, δήλωσε ο υπάλληλος.

Ο Μασκ, ακολουθεί την ίδια μέθοδο που έκανε και όταν ανέλαβε το Χ (πρώην Twitter), τοποθετώντας κρεβάτια στα κεντρικά γραφεία για τους υπαλλήλους, ώστε να εργάζονται περισσότερο.

«Μοιάζει με εχθρική εξαγορά», σχολίασε ο ίδιος υπάλληλος.

Οι νέοι διορισμένοι επικεφαλής του OPM μετέφεραν επίσης την επικεφαλής διαχείρισης του οργανισμού, Κέιτι Μάλαγκ, έξω από το γραφείο της και σε ένα νέο γραφείο σε διαφορετικό όροφο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι κινήσεις των βοηθών του Μασκ στο OPM και η αναταραχή που προκλήθηκε μέσα στο κτίριο του υπουργείου Οικονομικών από άλλους βοηθούς του δισεκατομμυριούχου, υπογραμμίζουν τη σαρωτική επιρροή που ασκεί ο Μασκ σε όλη την κυβέρνηση.

Ο Ντέιβιντ Λέμπρικ, ο κορυφαίος υπάλληλος καριέρας των ΗΠΑ, αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση του μετά από σύγκρουση που είχε με συμμάχους του Μασκ, μετέδωσε την Παρασκευή η Washington Post.

Η νέα ομάδα στο OPM περιλαμβάνει μηχανικούς λογισμικού και τον Μπράιαν Μπιέλντε, ο οποίος εντάχθηκε στο SpaceX του Μασκ το 2003 ως μηχανικός αεροναυπηγικής, προτού ανέβει ιεραρχικά και γίνει αντιπρόεδρος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Ο ρόλος του στην OPM είναι αυτός του ανώτερου συμβούλου.

Ο εκτελών χρέη επικεφαλής του OPM, Τσαρλς Εζέλ, στέλνει υπομνήματα σε όλο το κυβερνητικό προσωπικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, καλώντας τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να παραιτηθούν με αποδοχές οκτώ μηνών,

«Κανείς εδώ δεν γνώριζε ότι θα έβγαιναν τα υπομνήματα. Μαθαίνουμε για αυτά τα υπομνήματα την ίδια στιγμή με τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ένας από τους υπαλλήλους.

Στην ομάδα που διοικεί τώρα το OPM είναι και η Αμάντα Σκέιλς, πρώην υπάλληλος του Μασκ, η οποία είναι τώρα επικεφαλής του προσωπικού του OPM.

Ένας άλλος ανώτερος σύμβουλος είναι ο Ρικάρντο Μπιασίνι, πρώην μηχανικός στην Tesla και πρόσφατα διευθυντής στην The Boring Company, την επιχείρηση του Μασκ για την κατασκευή τούνελ στο Λας Βέγκας.

Εν ολίγοις, όλοι οι άνθρωποί του.

