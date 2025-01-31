Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Χαμάς τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο, Σάββατο.

Πρόκειται για τους Keith Siegel, Yarden Bibas και Ofer Kalderon των οποίων οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.

Ο Keith Siegel, είναι ένας Ισραηλινοαμερικανός πολίτης, ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Kfar Aza. Η σύζυγός του Aviva, η οποία απήχθη μαζί του, αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023 ως μέρος της βραχύβιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Yarden Bibas απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τη σύζυγό του Shiri και τους δύο γιους του Kfir και Ariel. Ο Kfir ήταν μόλις εννέα μηνών όταν απήχθη, ο νεότερος όμηρος που κρατήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 ότι οι Shiri, Kfir και Ariel Bibas σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ομηρίας του Yarden Bibas στο οποίο κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον θάνατό τους. Ένας εκπρόσωπος των IDF εκείνη την εποχή αποκάλεσε το βίντεο «ψυχολογικό τρόμο». Αν και το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε ποτέ τον θάνατό τους, ο στρατός είπε στους συγγενείς ότι μπορεί να μην είναι ζωντανοί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

Ο 52χρονος Ofer Kalderon απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τον γιο του Erez, ο οποίος ήταν 11 ετών τότε, και την κόρη του Sahar, που ήταν 16. Ο Erez και η Sahar αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας το Νοέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

