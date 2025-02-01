Έτοιμος ο Τραμπ να βάλει υπογραφή στο διάταγμα για επιβολή δασμών σε Μεξικό, Καναδά και Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βάλει σήμερα, Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου, την υπογραφή του στο διάταγμα που θα επιβάλει τεράστιους δασμούς ύψους 25% σε αγαθά από το Μεξικό και τον Καναδά και 10% στις εισαγωγές από την Κίνα, διαταράσσοντας δυνητικά το ετήσιο εμπόριο αξίας άνω των 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ, ο οποίος εργάζεται από το πολυτελές θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε την Παρασκευή ότι η επιβολή των δασμών ήταν αναπότρεπτη, ό,τι κι αν έκαναν οι τρεις κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ για να τους αποτρέψουν.

Έθεσε ως προθεσμία την 1η Φεβρουαρίου για να τους αναγκάσει να αναλάβουν ισχυρά μέτρα για να σταματήσουν τη ροή φαιντανύλης και άλλων χημικών ουσιών στις ΗΠΑ από την Κίνα μέσω Μεξικού και Καναδά, καθώς και για να σταματήσουν οι παράνομοι μετανάστες να διασχίζουν τα νότια και βόρεια σύνορα των ΗΠΑ.

Αλλά κατά τη διάρκεια μιας μακράς ανταλλαγής απόψεων στον Λευκό Οίκο με δημοσιογράφους, ο Τραμπ άφησε στην άκρη την ιδέα ότι οι δασμολογικές απειλές του ήταν απλώς διαπραγματευτικά εργαλεία.

«Όχι, δεν είναι... έχουμε μεγάλα ελλείμματα (εμπορικά) και με τις τρεις χώρες, όπως γνωρίζετε» είπε.

Ο Τραμπ, ωστόσο, άφησε ένα παράθυρο για το πετρέλαιο από τον Κανάδα, λέγοντας ότι ο δασμός θα είναι 10% αντί για 25% για άλλες καναδικές εισαγωγές. Ωστόσο, ανέφερε ότι θα έρθουν ευρύτεροι δασμοί στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στα μέσα Φεβρουαρίου, δηλώσεις που οδήγησαν σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Το αργό πετρέλαιο είναι η κορυφαία εισαγωγή των ΗΠΑ από τον Καναδά, φθάνοντας σχεδόν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι απότομοι δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος που μετακυλίεται στους καταναλωτές και ότι οι ενέργειές του μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές βραχυπρόθεσμα, αλλά είπε ότι δεν ανησυχεί για τον αντίκτυπό τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Τζέικ Κόλβιν, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου, το οποίο εκπροσωπεί μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε εμπορικά θέματα, δήλωσε ότι η επιβολή δασμών σε βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ «θα μπορούσε να επηρεάσει το κόστος και τη διαθεσιμότητα των πάντων, από τα αβοκάντο μέχρι τα κλιματιστικά και τα αυτοκίνητα και κινδυνεύει να αλλάξει το επίκεντρο οι σχέσεις μας μακριά από εποικοδομητικό διάλογο».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πληγούν ιδιαίτερα σκληρά από τα υψηλά κόστη, μέσω των δασμών στα οχήματα που συναρμολογούνται στον Καναδά και το Μεξικό. Η τεράστια περιφερειακή αλυσίδα εφοδιασμού τους, κατά την οποία τα εξαρτήματα διασχίζουν μπρος-πίσω τα σύνορα πολλές φορές πριν από την τελική συναρμολόγηση, θα επιδεινώσει το κόστος.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι έρχονται κι άλλοι δασμοί, εξηγώντας ότι εξετάζονται οι φόροι σε ευρωπαϊκά προϊόντα, καθώς και σε χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό, καθώς και σε φάρμακα και ημιαγωγούς.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν αμέσως και οι λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν σήμερα, Σάββατο.

Αντίποινα

Η κίνηση του Τραμπ αναμένεται να επιφέρει αντίποινα, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στο ετήσιο εμπόριο ύψους πάνω από 2,1 τρισ. δολάρια με τους τρεις κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Καναδάς έχει ήδη καταρτίσει λεπτομερή λίστα για άμεσα αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων δασμών στον χυμό πορτοκαλιού της Φλόριντα, ανέφερε πηγή που γνωρίζει το σχέδιο.

Επίσης, έχει έναν ευρύτερο κατάλογο πιθανών δασμών που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (103 δισεκατομμύρια δολάρια) για εισαγωγές από τις ΗΠΑ, αλλά θα πραγματοποιούσε δημόσιες διαβουλεύσεις προτού ενεργήσει, είπε η πηγή.

Η Πρόεδρος του Μεξικού Claudia Sheinbaum έχει επίσης απειλήσει με αντίποινα, αλλά είπε ότι θα «περιμένει με ψυχραιμία» την απόφαση του Τραμπ για τους δασμούς και ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο μαζί του.

Η Κίνα ήταν πιο προσεκτική σχετικά με τα σχέδια αντιποίνων της, αλλά έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί για να υπερασπιστεί τα εμπορικά της συμφέροντα.

Η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά» στα νέα καθήκοντα του Τραμπ, δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας του Πεκίνου στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει νικητής σε έναν εμπορικό πόλεμο ή έναν πόλεμο δασμών, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς ή του κόσμου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.