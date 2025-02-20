Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα τέσσερις σορούς ομήρων, μεταξύ των οποίων αυτές των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, που έγιναν σύμβολα της φρίκης που κατέλαβε το Ισραήλ κατά την επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ήδη τα τέσσερα φέρετρα έχουν παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό, ο όποιος με οχήματα τα μεταφέρει αυτή την ώρα στο Ισραήλ.

Πριν δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, τα τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε εξέδρα, ενώ ένοπλα μέλη της Χαμάς ήταν παραταγμένα δίπλα τους.

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, μια ημέρα συντριβής, μια ημέρα πένθους», δήλωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων πρόκειται να παραδοθούν από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, που αναμένεται το Σάββατο, Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες ενός πολέμου που κηρύχθηκε στη λωρίδα της Γάζας μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενημερώθηκε για το θάνατο των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, καθώς και για το θάνατο ενός τέταρτου ομήρου, του Οντέντ Λίφσιτς, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες συνθήκες.

Η οικογένεια των δύο παιδιών, των Άριελ και Κφιρ Μπίμπας, που ήταν 4 ετών και 8,5 μηνών όταν είχαν απαχθεί, κάλεσε με χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή της «να μην υπάρξουν επικήδειοι των συγγενών τους μέχρι να επιβεβαιωθεί η τελική αναγνώριση».

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει το Νοέμβριο 2023 το θάνατο της Σίρι Μπίμπας και των παιδιών της σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ ουδέποτε επιβεβαίωσε.

Ολόκληρη η οικογένεια είχε απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στις παρυφές της λωρίδας της Γάζας.

Οι εικόνες, που είχαν τότε δημοσιοποιηθεί από τη Χαμάς, της μητέρας να σφίγγει πάνω της τα δύο μικρά αγόρια της μπροστά από το σπίτι τους είχαν κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο πατέρας των δύο παιδιών, ο Γιάρντεν Μπίμπας, 35 ετών, απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η ανακοίνωση της παράδοσης των σορών προκάλεσε αντιδράσεις θυμού και θλίψης στο Ισραήλ, καθώς και στο εξωτερικό.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν ο νεώτερος από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σήμερα 70 άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, τουλάχιστον 35 από τους οποίους είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, για να παρευρεθούν στην επιστροφή των τεσσάρων σορών.

Όπως και στις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων, οργανώθηκε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη τελετή, με μια εξέδρα επί της οποίας οι σοροί πρόκειται να παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.

Η πράσινη σημαία της Χαμάς κυματίζει γύρω από το χώρο, ο οποίος περιβάλλεται από ένα φράκτη για να εμποδισθούν να μπουν σ' αυτόν οι θεατές.

Ένοπλοι με στρατιωτικές στολές και μπαντάνες της Χαμάς είναι πανταχού παρόντες στον τομέα.

«Το μήνυμά μας στον εγκληματία εχθρό (...): συνεχίζουμε τον πόλεμο, αν το θέλει ο Θεός», δήλωσε ένας μαχητής της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, που συνήφθη με τη μεσολάβηση τριών χωρών -Κατάρ, Αιγύπτου και ΗΠΑ-, έχουν απελευθερωθεί 19 ισραηλινοί όμηροι έναντι περισσότερων από 1.100 Παλαιστινίων που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Σήμερα η Χαμάς θα παραδώσει για πρώτη φορά από την αρχή της εκεχειρίας νεκρούς ομήρους, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, όπως κάνει και με τους ζωντανούς ομήρους.

Στη συνέχεια πρόκειται να απελευθερώσει το Σάββατο έξι ζωντανούς ομήρους.

Η συμφωνία προβλέπει, από σήμερα μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης την 1η Μαρτίου, την απελευθέρωση συνολικά 33 ομήρων, μεταξύ των οποίων οκτώ νεκροί, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 1.900 Παλαιστινίων που κρατουνται από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

