Ουκρανία: Επίθεση σε ενεργειακή υποδομή στην Οδησσό - Η Μόσχα λέει πως ανακατέλαβε εδάφη στο Κουρσκ

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ενεργειακή υποδομή στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, αναφέρει η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK.

Η DTEK ανακοίνωσε πως οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της δέχθηκαν επίθεση για δεύτερη νύκτα αφού μια επίθεση χθες, Τετάρτη, είχε προκαλέσει διακοπή της θέρμανσης και της ηλεκτροδότησης σε περιοχή της Οδησσού.

Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, κορυφαίος αξιωματικός δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περισσότερα από 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από την Ουκρανία στη δυτική ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, δηλαδή περίπου το 64% των συνολικών εδαφών που είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί από πέρυσι που άρχισαν την επιδρομή τους εκεί.

«Περισσότερα από 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα απελευθερώθηκαν, δηλαδή περίπου το 64% του εδάφους που είχε αρχικά καταληφθεί από τον εχθρό (1.268 τετραγωνικά χιλιόμετρα)», δήλωσε στην εφημερίδα Κράσναγια Ζβεζντά ο στρατηγός Σεργκέι Ρουντσκόι, επικεφαλής της κεντρικής διεύθυνσης επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου.

Ο Ρουντσκόι υποστήριξε πως η Ρωσία προελαύνει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

