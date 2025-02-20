Ο Τραμπ θέλει απλώς να σας σοκάρει, λέει ο Μπόρις Τζόνσον στους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Μπόρις Τζόνσον προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην παίρνουν τόσο πολύ στην κυριολεξία όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ περί ευθυνών των Ουκρανών για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους.

Ο Τραμπ χθες χλεύασε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζοντάς τον ως κακό διαπραγματευτή και «εξαιρετικά ανίκανο», αμφισβήτησε τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις και επέρριψε ευθύνες στο Κίεβο για την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος υπήρξε πιστός σύμμαχος της Ουκρανίας, αλλά και εγκωμιαστής του Τραμπ, αμφισβήτησε ορισμένους από τους τελευταίους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου και είπε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να τα βλέπουν όλα αυτά ως μέρος ενός διαπραγματευτικού τζόγου παρά ως μια σοβαρή θέση.

Ο Τζόνσον έγραψε στο Χ: «Πότε θα σταματήσουμε να σκανδαλιζόμαστε με τον Ντόναλντ Τραμπ εμείς οι Ευρωπαίοι και θα αρχίσουμε να τον βοηθάμε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο; Φυσικά η Ουκρανία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο. Θα μπορούσατε επίσης να πείτε ότι η Αμερική επιτέθηκε στην Ιαπωνία στο Περλ Χάρμπορ.

» Φυσικά μια χώρα που υφίσταται μια βίαιη εισβολή δεν πρέπει να πηγαίνει σε εκλογές. Δεν έγιναν γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1935 έως το 1945. Φυσικά τα ποσοστά του Ζελένσκι δεν είναι 4%. Στην πραγματικότητα είναι περίπου ίδια με του Τραμπ».

Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Οι δηλώσεις Τραμπ δεν έχουν σκοπό να είναι ιστορικά ακριβείς, αλλά να σοκάρουν τους Ευρωπαίους πάνω στη δράση».

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?



Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.



Of course a country undergoing a violent invasion should… — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025

Από τότε που εγκατέλειψε την εξουσία το 2022, ο Τζόνσον άσκησε πιέσεις στους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Δείπνησε με τον Τραμπ για να συζητήσουν για την Ουκρανία και τον συνάντησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τζονσον κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για δειλία απέναντι στις συνομιλίες Ρωσίας - ΗΠΑ και τους προέτρεψε «να επιταχύνουν» το τελευταίο στάδιο της σύγκρουσης.

Ο Τζόνσον υποστήριξε την Τετάρτη ότι η παρέμβαση του Τραμπ θα πρέπει να προκαλέσει πανευρωπαϊκή δράση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων «για να πληρώσει την Ουκρανία και να αποζημιώσει τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους».

«Γιατί η Ευρώπη εμποδίζει το ξεπάγωμα των μετρητών του Πούτιν;» ρωτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.