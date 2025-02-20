Τρεις νεκροί από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τρεις παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του. Οι στρατιώτες «εξόντωσαν τρεις καταζητούμενους τρομοκράτες στην περιοχή Αλ Φάρα» οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν όπλα, αναφέρει η ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) στην οποία γίνεται επίσης λόγος για δύο συλλήψεις.

«Τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν και οι σοροί τους βρίσκονται στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο κυβερνήτης της Τουμπάς, Άχμεντ αλ Άσαντ.

Η βία στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει κλιμακωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 897 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ή εποίκων, σύμφωνα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Στο ίδιο διάστημα, τουλάχιστον 32 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: skai.gr

