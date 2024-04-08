Η Χαμάς εξετάζει νέα πρόταση εκεχειρίας για τη Γάζα

Η Χαμάς εξετάζει μια πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας σε τρία στάδια, το πρώτο εκ των οποίων προβλέπει κατάπαυση του πυρός για διάστημα έξι εβδομάδων, ανέφερε απόψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Αυτή η πρώτη φάση προβλέπει επίσης την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 800-900 Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, προβλέπεται εξάλλου η είσοδος στον θύλακα 400-500 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια σε καθημερινή βάση και η επιστροφή των κατοίκων της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο, στις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

