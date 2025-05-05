Εχθές αργά το βράδυ, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ενέκρινε ομόφωνα την εντατικοποίηση των ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς επίσης και σχέδιο για να αρχίσει να εισέρχεται ξανά βοήθεια στον θύλακα, «κατά τρόπο που θα εγγυάται πως δε θα την καταχράται η Χαμάς».

Λίγες ώρες αργότερα ο ΟΗΕ έκανε σαφές πως απορρίπτει το σχέδιο για τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς αυτό θα γίνεται υπό τους όρους του στρατού του και είναι επικίνδυνο για τους αμάχους.

Τι προβλέπει το ισραηλινό ανθρωπιστικό σχέδιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), το Ισραήλ θέλει ο ΟΗΕ να εγκρίνει τη διανομή εφοδίων μέσω ισραηλινών σημείων ελέγχου και υπό όρους που θέτει ο στρατός του.

Ο Οργανισμός εξήγησε πως το σχέδιο αυτό, αν εφαρμοζόταν, θα παραβίαζε θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές, ενώ μοιάζει «σχεδιασμένο για την ενίσχυση του ελέγχου σε είδη που εγγυώνται την επιβίωση, εν είδει τακτικής για την άσκηση πίεσης — στο πλαίσιο της στρατιωτικής στρατηγικής».

Η ομάδα του ΟΗΕ προειδοποίησε πως αυτό σημαίνει ότι άμαχοι θα είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε στρατιωτικές ζώνες για να παίρνουν τρόφιμα και ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τόσο τις δικές τους ζωές, όσο και αυτές εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι άνθρωποι με περιορισμένη κινητικότητα εκ των πραγμάτων δε θα λαμβάνουν βοήθεια, ενώ η πρόταση θα σημάνει πιθανότητα περαιτέρω εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς.

Ο ΟΗΕ υπογράμμισε ότι θα ταχθεί υπέρ σχεδόν μόνο αν τηρούν ανθρωπιστικές αρχές όπως είναι η ουδετερότητα, η αμεροληψία, η ανεξαρτησία και η ανθρωπιά.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει τους τελευταίους δυο και πλέον μήνες, από τη 2η Μαρτίου, να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, γεγονός που έχει πυροδοτήσει κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί τον λιμό σαν όπλο. Στελέχη του ΟΗΕ δεν σταματούν να προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου να ενσκήψει λιμός και τα νοσοκομεία να μην είναι σε θέση να περιθάλψουν τραυματίες και αρρώστους.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως ο απόλυτος αποκλεισμός του θυλάκου σκοπός είναι να αναγκάσει τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο ΟΗΕ ωστόσο επισημαίνει ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει οποιαδήποτε συλλογική τιμωρία και υποχρεώνει κάθε δύναμη κατοχής .να εγγυάται την ευημερία των αμάχων.



