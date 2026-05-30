ΗΠΑ: Η κυβέρνηση αναίρεσε τη νέα μεταναστευτική πολιτική της

Η αμερικανική κυβέρνηση υπαναχώρησε στην απόφαση που είχε ανακοινώσει στις 22 Μαΐου, με βάση την οποία οι υποψήφιοι για την απόκτηση καθεστώτος «μονίμου κατοίκου» των ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες ευρισκόμενοι στη χώρα τους, γράφει η εφημερίδα New York Times, μετά το κύμα διαμαρτυριών που ξέσπασε.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που είναι αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, είπε στην εφημερίδα ότι η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί εντέλει σε όλους τους υποψηφίους για την απόκτηση «πράσινης κάρτας» αλλά «κατά περίπτωση».

«Ήταν απλώς μια υπενθύμιση προς τους υπαλλήλους να χρησιμοποιήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια» για να κρίνουν εάν θα απαιτούν ή όχι από τους υποψηφίους να φύγουν από τις ΗΠΑ προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους από το εξωτερικό, ανέφερε το υπουργείο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι «στο εξής, ένας αλλοδαπός που διαμένει προσωρινά στις ΗΠΑ και θέλει να αποκτήσει πράσινη κάρτα, πρέπει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του για να υποβάλει το αίτημα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων». Οι κάτοχοι βίζας περιορισμένης διάρκειας, όπως είναι οι φοιτητές, οι εποχικοί υπάλληλοι ή οι τουρίστες «έρχονται στις ΗΠΑ για μια σύντομη περίοδο και έναν συγκεκριμένο λόγο. Το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να αναχωρούν ότι τελειώνει η διαμονή τους. Η διαμονή τους δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο βήμα για την πράσινη κάρτα», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Ζακ Κάλερ.

Πολλές ενώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών, αλλά και νομικές εταιρείες εξέφρασαν έκπληξη για το μέτρο που προκάλεσε σύγχυση στους υποψηφίους για την πράσινη κάρτα. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τσάι Γκαρσία χαρακτήρισε «παράλογη και βάναυση» τη νέα πολιτική. «Θα υποχρεώσει χιλιάδες ΝΟΜΙΜΟΥΣ μετανάστες, όπως τους/τις συζύγους Αμερικανών πολιτών, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, την οικογένεια και τη δουλειά τους για εβδομάδες ή και μήνες, για να λάβουν την πράσινη κάρτα εκτός των ΗΠΑ», εξήγησε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, οι ΗΠΑ χορηγούν πάνω από ένα εκατομμύριο πράσινες κάρτες κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα, πάνω από τους μισούς αιτούντες βρίσκονται ήδη στο αμερικανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.