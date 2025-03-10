Η αναστολή από το Ισραήλ της εισόδου αγαθών στη Γάζα έχει αρχίσει να πλήττει τον παλαιστινιακό θύλακα, με ορισμένα αρτοποιεία να κλείνουν και τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται, ενώ η διακοπή της ηλεκτροδότησης μπορεί να στερήσει το καθαρό νερό από τους κατοίκους, όπως δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Η αναστολή, που όπως είπε το Ισραήλ είχε σκοπό να ασκήσει πίεση στην ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, ισχύει για εισαγωγές τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες UNRWA δήλωσε πως η απόφαση να σταματήσει η ανθρωπιστική βοήθεια απειλεί τις ζωές αμάχων που έχουν εξαντληθεί έπειτα από 17 μήνες "στυγνού" πολέμου. Το μεγαλύτερο μέρος των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας εξαρτάται από τη βοήθεια, ανέφερε.

Η Χαμάς χαρακτηρίζει το μέτρο "συλλογική τιμωρία" και επέμεινε ότι δεν πρόκειται να πιεστεί ώστε να κάνει παραχωρήσεις στις συζητήσεις.

Ο Αμπντέλ Νάσερ αλ Ατζράμι, επικεφαλής της ένωσης αρτοποιών της Γάζας, δήλωσε στο Ρόιτερς πως έξι από τα 22 αρτοποιεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στον θύλακα έχουν κλείσει ήδη λόγω έλλειψης γκαζιού.

"Τα εναπομείναντα αρτοποιεία μπορεί να κλείσουν σε μία εβδομάδα ή περίπου τόσο αν τελειώσει το πετρέλαιο ή το αλεύρι, εκτός αν το σημείο διέλευσης ανοίξει και πάλι για τη ροή αγαθών", είπε.

"Τα 22 αρτοποιεία δεν ήταν αρκετά για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ανθρώπων, με έξι από αυτά να κλείνουν τώρα, κάτι που θα αυξήσει τη ζήτηση για ψωμί και θα επιδεινώσει την κατάσταση", είπε.

Το Ισραήλ ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα την εισαγωγή αγαθών στον θύλακα επιδεινώνοντας την αντιπαράθεση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που οδήγησε στη διακοπή των εχθροπραξιών τις προηγούμενες επτά εβδομάδες.

Το μέτρο προκάλεσε αύξηση των τιμών των βασικών τροφίμων καθώς και των καυσίμων, αναγκάζοντας πολλούς να μειώσουν τα γεύματά τους.

Εκτοπισμένη από το κατεστραμμένο σπίτι της και ζώντας σε αντίσκηνο στη Χαν Γιούνις, η 40χρονη Γκάντα αλ Ρακάμπ δήλωσε πως πασχίζει να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες. Μητέρα έξι παιδιών, μαγειρεύει για την οικογένειά της και για τους γείτονες, μερικές φορές νοικιάζοντας έναν αυτοσχέδιο φούρνο από άργιλο έναντι συμβολικού τιμήματος.

"Τι είδους ζωή είναι αυτή που ζούμε; Ούτε ηλεκτρισμός, ούτε νερό, ούτε ζωή, δεν ζούμε καν μια κανονική ζωή. Τι άλλο μένει εδώ στη ζωή; Ας μας πάρει ο Θεός κι ας μας αναπαύσει", είπε η αλ Ρακάμπ.

"Περιβαλλοντικοί και υγειονομικοί κίνδυνοι"

Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 48.000 Παλαιστινίων από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα, στέρησε τα μέσα διαβίωσης στους περισσότερους ανθρώπους και μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα σε ερείπια.

Ο πόλεμος προκλήθηκε από τη διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία οι μαχητές της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Στο πιο πρόσφατο τιμωρητικό μέτρο του Ισραήλ, ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν δήλωσε χθες, Κυριακή, πως έδωσε εντολή στην Εταιρεία Ηλεκτρισμού του Ισραήλ να μην πουλάει ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα -- ένα μέτρο που χαρακτήρισε μέσο πίεσης στη Χαμάς προκειμένου να απελευθερώσει τους ομήρους.

Το Ισραήλ είχε διακόψει την ηλεκτροδότηση της Γάζας με την έναρξη του πολέμου, όμως αυτό το μέτρο θα επηρεάσει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων που τροφοδοτείται τώρα με ηλεκτρισμό, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων δήλωσε πως η απόφαση είχε αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία ενός εργοστασίου αφαλάτωσης που παράγει 18.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως για τον πληθυσμό στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Ταμπέτ, εκπρόσωπος του εργοστασίου διανομής ενέργειας της Γάζας, δήλωσε στο Ρόιτερς πως η απόφαση θα στερήσει από τους ανθρώπους στις περιοχές αυτές το καθαρό και υγιεινό νερό, εκθέτοντάς τους σε "περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους".

"Η απόφαση είναι καταστροφική, οι δήμοι θα υποχρεωθούν τώρα να αφήσουν τα λύματα να πάνε στη θάλασσα, το οποίο μπορεί να έχει αποτέλεσμα περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους πέραν στων συνόρων της Γάζας", είπε ο Ταμπέτ.

Είπε πως δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα για τη λειτουργία εφεδρικών γεννητριών στα εργοστάσια αφαλάτωσης και λυμάτων.

Όλες οι προμήθειες που παρέχει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος μειώνονται και αναγκάζεται να βάλει όριο στη χορηγούμενη ποσότητα των προμηθειών που απομένουν, δήλωσε στο Ρόιτερς η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

"Αν καταστεί δυνατό να βρεθούν αυγά και κοτόπουλα, οι τιμές εκτοξεύονται και είναι απρόσιτες για την πλειονότητα των ανθρώπων στη Γάζα. Ένας συνάδελφός μας στη Γάζα πέρασε όλη τη μέρα την Παρασκευή προσπαθώντας να βρει κοτόπουλο για να θρέψει τα παιδιά του και δεν τα κατάφερε", δήλωσε ο εκπρόσωπος της IFRC Τομάζο Ντέλα Λόνγκα.

Εκφράζει επίσης ανησυχία ότι η έλλειψη ιατρικών εφοδίων και φαρμάκων μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία ασθενών στις κινητές κλινικές, την υπηρεσία ασθενοφόρων και ένα νοσοκομείο εκστρατείας της.

Μεσολαβητές προσπαθούν να διασώσουν την κατάπαυση του πυρός

Οι εχθροπραξίες στη Γάζα σταμάτησαν από τις 19 Ιανουαρίου βάσει μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και η Χαμάς έχει ανταλλάξει 33 Ισραηλινούς και πέντε Ταϊλανδούς ομήρους με περίπου 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατούμενους.

Όμως το πρώτο στάδιο της εκεχειρίας διάρκειας 42 ημερών έχει λήξει και η Χαμάς και το Ισραήλ παραμένουν πολύ μακριά σε ευρύτερα θέματα περιλαμβανομένης της μεταπολεμικής διακυβέρνησης της Γάζας και του μέλλοντος της ίδιας της Χαμάς.

Υπογραμμίζοντας πόσο εύθραυστη είναι η κατάπαυση του πυρός, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε έναν Παλαιστίνιο στον καταυλισμό Μπουρέιτζ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς. Δεν υπάρχει προσώρας ισραηλινό σχόλιο.

Άραβες μεσολαβητές, η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ προσπαθούν να διασώσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Είχαν συνομιλίες με τους ηγέτες της Χαμάς και υποδέχονται σήμερα Ισραηλινούς διαπραγματευτές στην Ντόχα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπντέλ Λατίφ αλ Κάνουα δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς πως η οργάνωση παραμένει δεσμευμένη στην αρχική συμφωνία σε στάδια και αναμένει πως οι μεσολαβητές θα "αναγκάσουν" το Ισραήλ να ξεκινήσει συνομιλίες για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου. Η δεύτερη φάση είχε σκοπό να επικεντρωθεί σε συμφωνίες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη φάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

