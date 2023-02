Η Βρετανίδα που εντάχθηκε στο ISIS ως έφηβη χάνει τη βρετανική της υπηκοότητα - Bίντεο

Η Σαμίνα Μπεγκούμ, η οποία έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ενταχθεί στο ISIS σε ηλικία 15 ετών, έχασε την έφεσή της κατά της απόφασης για ανάκληση της βρετανικής υπηκοότητας.



Ο δικαστής Ρόμπερτ Τζέι έδωσε την απόφαση την Τετάρτη μετά από μια πενθήμερη ακρόαση τον Νοέμβριο, κατά την οποία οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου είχε καθήκον να ερευνήσει εάν ήταν θύμα εμπορίας προτού αφαιρέσει την υπηκοότητά της.



Η απόφαση δεν καθορίζει εάν η Μπεγκούμ μπορεί να επιστρέψει στη Βρετανία, αλλά αν η αφαίρεση της υπηκοότητάς της ήταν νόμιμη.



Η Μπεγκούμ είναι τώρα 23 ετών και ζει σε έναν καταυλισμό στη βόρεια Συρία, πέταξε στη χώρα το 2015 με δύο φίλους της από το σχολείο για να ενταχθεί στην τρομοκρατική ομάδα του ISIS. Τον Φεβρουάριο του 2019, επανεμφανίστηκε και έγινε διεθνής πρωτοσέλιδο ως «νύφη του ISIS», αφού παρακάλεσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να της επιτραπεί να επιστρέψει για τη γέννηση του γιου της.

Ο τότε υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σαχίντ Τζαβίντ, αφαίρεσε τη βρετανική της υπηκοότητα στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ενώ ο νεογέννητος γιος της πέθανε σε καταυλισμό Σύριων προσφύγων τον επόμενο μήνα. Η Begum είπε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι είχε άλλα δύο παιδιά πριν από αυτό το μωρό, τα οποία επίσης πέθαναν στη Συρία κατά τη βρεφική τους ηλικία.



«Η Μπεγκούμ παραμένει σε παράνομη, αυθαίρετη και επ' αόριστον κράτηση χωρίς δίκη σε συριακό στρατόπεδο. Κάθε δυνατή οδός για να αμφισβητηθεί αυτή η απόφαση θα επιδιωχθεί επειγόντως», δήλωσε ο δικηγόρος της.



Η οργάνωση για τα δικαιώματα της Διεθνούς Αμνηστίας χαρακτήρισε την απόφαση για την Μπεγκούμ ως «απόλυτα απογοητευτική».



Ο Τζαβίντ, ο υπουργός Εσωτερικών που αφαίρεσε τη βρετανική υπηκοότητα της Μπεγκούμ, χαιρέτισε την απόφαση της Τετάρτης, αναρτώντας στο Twitter: «Το δικαστήριο δικαίωσε την απόφασή μου να αφαιρέσω την υπηκοότητα ενός ατόμου για λόγους εθνικής ασφάλειας».

I welcome today's court ruling, which has again upheld my decision to remove an individual's citizenship on national security grounds.



This is a complex case but Home Secretaries should have the power to prevent anyone entering our country who is assessed to pose a threat to it.