Μυστήριο με σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία της Ιαπωνίας - Κατασκοπευτικό μπαλόνι, UFO ή Dragon Ball;

Οι εικασίες για το τι μπορεί να είναι - Το αντικείμενο ξεβράστηκε στην παραλία Enshu της πόλης Hamamatsu στις ακτές του Ειρηνικού - Έρευνες από τις αρχές για να λυθεί το μυστήριο

Μυστήριο προκαλεί σιδερένια μπάλα που έχει ξεβραστεί σε παραλία της Ιαπωνίας, με τις αρχές να παραδέχονται ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι - μόνο ότι δεν πρόκειται να εκραγεί.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian η σφαίρα, διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρου, βρίσκεται στο επίκεντρο πυρετωδών εικασιών από τότε που ξεβράστηκε στην παραλία Enshu στην πόλη Hamamatsu στην ακτή του Ειρηνικού της χώρας, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Ο εντοπισμός της προκάλεσε διάφορα σενάρια. Είναι... κατασκοπευτικό μπαλόνι, UFO ή μήπως μια μπάλα από τη δημοφιλή σειρά manga «Dragon Ball»;

JUST IN - A mysterious object resembling an ‘iron ball’ sized about 1.5 meters in diameter reportedly found on a beach in Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture, Japan pic.twitter.com/DEIMT7r7ZW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 21, 2023

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κούφιο.

Επίσης μέχρι στιγμής αυτό που είναι γνωστό είναι πως δεν πρόκειται για «αδέσποτη νάρκη» και σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σφαίρα αποτελεί κάποιο κατασκοπευτικό εργαλείο από την Βόρειο Κορέα ή την Κίνα.

#JUSTNOW: Unidentified iron ball with 1.5 m diameter found off coast of Shizuoka Province, Japan. Police have cordoned off an area within a 200 m radius and are investigating the object's origin and nature. More details awaited. #Japan #Shizuoka pic.twitter.com/zMmJSK5VZf — Juan C Vargas (@JuanVg23) February 21, 2023

Η παρουσία δύο ανυψωμένων λαβών στην επιφάνεια της σφαίρας -που υποδηλώνει ότι μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάτι άλλο- προκάλεσε μια πιο πεζή εξήγηση: ότι πρόκειται για μια σημαδούρα πρόσδεσης που απλά είχε χαλαρώσει και έφευγε.

Η αστυνομία άρχισε να επιθεωρεί τη μπάλα, η οποία είναι πορτοκαλί-καφέ όταν μία κάτοικος της περιοχής την εντόπισε στην άμμο λίγα μέτρα από την ακτή, την ώρα που έκανε τη βόλτα της, στις αρχές της εβδομάδας, όπως μετέδωσε το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο Asahi TV.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν εμπειρογνώμονες εκρηκτικών ντυμένων με προστατευτική ενδυμασία για περαιτέρω έρευνα, αλλά οι αναφορές λένε ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα τι είναι η σφαίρα ή από πού προήλθε.

On February 21, an unidentified spherical object was found on a beach in Hamamatsu, Japan, about 1.5 meters in diameter, with raised handles at both ends. After the "Wandering Balloon," there was a "Stray Iron Ball"?#Japan pic.twitter.com/oKmh0xWt08 — Shingi🇨🇳💯Fo (@Shingi36880224) February 22, 2023

Εικόνες έχουν σταλεί στις ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας και στο λιμενικό για περαιτέρω εξέταση.

Ένας ντόπιος που τρέχει τακτικά στην παραλία είπε ότι δεν καταλάβαινε γιατί η μπάλα έγινε ξαφνικά το κέντρο της προσοχής. «Είναι εκεί εδώ και ένα μήνα», είπε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. «Προσπάθησα να το σπρώξω, αλλά δεν κουνιόταν».

Η αστυνομία απέκλεισε μια ακτίνα 200 μέτρων γύρω από την μπάλα, ενώ οι ειδικοί προσπαθούσαν, ανεπιτυχώς, να λύσουν το μυστήριο.

Τα τηλεοπτικά πλάνα του αντικειμένου προκάλεσαν εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Ιαπωνία ανέφερε ότι «υποψιάστηκε έντονα» ότι αρκετά κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια είχαν εντοπιστεί στην επικράτειά της τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.