Όπλα συνολικής αξίας 540 εκατ. λιρών, εκ των οποίων τα 150 εκατ. λίρες θα διατεθούν για την αγορά αμερικανικών συστημάτων αναχαίτισης, δεσμεύθηκε να αποστείλει στην Ουκρανία το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι η πρώτη φορά που το Λονδίνο θα χρησιμοποιήσει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα PURL του ΝΑΤΟ.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τη δέσμευσή του πριν τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (Ukraine Contact Group), στην οποία συμμετέχουν 50 χώρες και η οποία συντονίζει τις διεθνείς προμήθειες όπλων προς το Κίεβο, η οποία πραγματοποιείται αμέσως μετά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν τον Κατάλογο Προτεραιότητας Αναγκών της Ουκρανίας (PURL) του ΝΑΤΟ, ο οποίος σχεδιάστηκε πέρυσι προκειμένου οι ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα τα προσφέρουν πλέον δωρεάν.

Τα υπόλοιπα 390 εκατομμύρια λίρες του βρετανικού πακέτου θα διατεθούν για την προμήθεια 1.000 ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων (LMM), οι οποίοι κατασκευάζονται στο Μπέλφαστ, για την επείγουσα ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, η οποία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις νυχτερινές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων.

Κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε: «Σήμερα το απόγευμα, θα επιβεβαιώσω ότι η Βρετανία θα παράσχει επιπλέον μισό δισεκατομμύριο λίρες για (την προμήθεια) επείγουσας αεράμυνας στην Ουκρανία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.