Ένας Βρετανός εργαζόμενος σε βρεφονηπιακό σταθμό καταδικάστηκε την Πέμπτη σε 18 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση μικρών παιδιών που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του και για τη βιντεοσκόπηση των επιθέσεων, σε μια υπόθεση που ο δικαστής χαρακτήρισε ως «εντελώς μοχθηρή, διεστραμμένη και διεφθαρμένη».

Ο 45χρονος Βίνσεντ Τσαν ομολόγησε τον Δεκέμβριο τη σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων κοριτσιών, ηλικίας από δύο έως τεσσάρων ετών, μεταξύ 2022 και 2024, ενώ εργαζόταν σε βρεφονηπιακό σταθμό στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Τσαν δήλωσε ένοχος για συνολικά 26 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων πέντε κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και τεσσάρων κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση με άγγιγμα.

Το εύρος της δράσης του

Ο Τσαν παραδέχθηκε τη λήψη άσεμνων εικόνων των παιδιών που κακοποίησε, καθώς και τη δημιουργία άσεμνων εικόνων που σχετίζονταν με χιλιάδες αρχεία που βρέθηκαν στις συσκευές του.

Αργότερα δήλωσε ένοχος σε άλλες 30 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν την περίοδο 2007-2017, όταν εργαζόταν σε σχολείο του Λονδίνου.

Η αστυνομία εντόπισε κρυφά μαγνητοσκοπημένο υλικό παιδιών από το δημοτικό σχολείο, βίντεο ηδονοβλεψίας με αγνώστους, καθώς και ένα βίντεο όπου ο Τσαν κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα ενώ εκείνη κοιμόταν στο σπίτι του.

Η δικαστική απόφαση

Ο δικαστής Τζον Ντοντ, απευθυνόμενος στον Τσαν στο δικαστήριο Wood Green Crown του Λονδίνου, δήλωσε:

«Εσείς, Βίνσεντ Τσαν, επιλέξατε να παραβιάσετε την εμπιστοσύνη που σας έδειξαν οι γονείς και οι συνάδελφοί σας... το κάνατε με τον πιο ποταπό τρόπο».

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε δήλωση της μητέρας ενός εκ των θυμάτων, η οποία ανέφερε: «Το παιδί βλάφθηκε σε μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι ασφαλές».

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η δράση του Τσαν ήρθε στο φως το 2024, όταν ένας συνάδελφός του τον κατήγγειλε για ύποπτη κακομεταχείριση παιδιών, αφού τον είδε να βιντεοσκοπεί παιδιά που βρίσκονταν σε κατάσταση αναταραχής. Αυτό οδήγησε σε έρευνα στην κατοικία του και στην ανακάλυψη του υλικού κακοποίησης στις συσκευές του.

Εκπρόσωπος των οικογενειών του σταθμού δήλωσε: «Ο φόβος που νιώθουμε για τη βάναυση παραβίαση των παιδιών μας δεν θα εξασθενήσει ποτέ. Οι απλές αναμνήσεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας είναι πλέον μολυσμένες με αμφιβολία, άγχος και ενοχή».

Πηγή: skai.gr

