Ρούτε: Οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ»

Οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον έχει απεμπολήσει τον ηγετικό της ρόλο στη στρατιωτική συμμαχία.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι έχει «πολύ καλή σχέση» με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ -ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν παρέστη στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ- και σημείωσε ότι οι δυο τους διατηρούν άμεση επικοινωνία.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ κι εγώ έχουμε μια πολύ καλή σχέση και είμαστε σε άμεση επικοινωνία, όπως είμαι, φυσικά, και με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εξωτερικών, τον οποίο θα δω στο Μόναχο τις επόμενες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούτε όταν ρωτήθηκε σχετικά με την απουσία του Αμερικανού υπουργού από τη σημερινή συνάντηση.

«Άρα πρόκειται για στενή συνεργασία», πρόσθεσε.

«Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Αντιπροσωπεύουν το 25% της παγκόσμιας οικονομίας. Άρα ναι, είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ. Είναι προσδεδεμένες στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας.



Πηγή: skai.gr

