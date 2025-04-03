Η Βραζιλία εξετάζει «όλα» τα μέτρα αντίδρασης στους δασμούς Τραμπ - Πιθανή προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Η κυβέρνηση του βραζιλιάνου προέδρου Λούλα έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως εξετάζει «όλα» τα πιθανά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην επιβολή δασμών 10% στα προϊόντα που εισάγουν από τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Η Μπραζίλια «εξετάζει όλες τις πιθανές ενέργειες για να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα στο διμερές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, για την υπεράσπιση των νόμιμων εθνικών συμφερόντων», αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης, η οποία τόνισε ακόμη ότι παραμένει ανοικτή στον διάλογο και ότι θεωρεί πως οι αμερικανοί ισχυρισμοί για το ότι οι δασμοί αυτοί είναι ανταποδοτικοί δεν «αντανακλούν την πραγματικότητα».

Νωρίτερα, το βραζιλιάνικο κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο που δίνει στην κυβέρνηση τρόπους να ανταποδώσει τους φραγμούς στο εμπόριο, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο νόμος περί οικονομικής «αμοιβαιότητας» εγκρίθηκε ομόφωνα από τους βουλευτές όλων των κομμάτων που ήταν παρόντες στην κάτω Βουλή, την επομένη της υιοθέτησής του από τη Γερουσία της Βραζιλίας.

