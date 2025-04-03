Η ιαπωνική κυβέρνηση έκρινε σήμερα ότι η επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγγέλλοντας τελωνειακούς δασμούς ύψους 24% στα προϊόντα της χώρας πιθανόν παραβιάζει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και διμερή συμφωνία των δυο κρατών για το εμπόριο.

«Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο συμμορφώνονται προς τους κανόνες του ΠΟΕ και την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ», τόνισε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Νωρίτερα, ο ιάπωνας υπουργός Εμπορίου Γιότζι Μούτο ανέφερε ότι το Τόκιο πληροφόρησε την Ουάσιγκτον ότι βρίσκει τους δασμούς αυτούς «εξαιρετικά λυπηρούς».

«Γνωστοποίησα ότι τα μονομερή δασμολογικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά λυπηρά και παρότρυνα εκ νέου έντονα την Ουάσιγκτον να μην τα εφαρμόσει» σε βάρος της Ιαπωνίας, είπε ο κ. Μούτο στον Τύπο, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε με τον αμερικανό ομόλογό του, τον Χάουαρντ Λάτνικ, προτού κάνει ανακοινώσεις ο πρόεδρος Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.