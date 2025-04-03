Ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνι, υποσχέθηκε χθες Τετάρτη πως η κυβέρνησή του θα ανταποδώσει τους τελωνειακούς δασμούς που αναγγέλθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως τα μέτρα αυτά θα «αλλάξουν θεμελιωδώς» το διεθνές εμπόριο.

«Θα καταπολεμήσουμε αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς με αντίμετρα», είπε ο κ. Κάρνι, νέος πρωθυπουργός και ηγέτης των Φιλελευθέρων, μιλώντας στον Τύπο στην Οτάβα, τονίζοντας πως οι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί, ειδικά στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα οχήματα, θα «πλήξουν άμεσα εκατομμύρια Καναδούς».

