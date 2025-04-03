Η Κίνα παροτρύνει τις ΗΠΑ να «ακυρώσουν αμέσως» τους νέους τελωνειακούς δασμούς

Η κυβέρνηση της Κίνας παρότρυνε σήμερα αυτήν των ΗΠΑ να «ακυρώσει αμέσως» τους νέους τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας σε «διάλογο» καθώς τα μέτρα «θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη».

«Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν αμέσως τους μονομερείς τελωνειακούς δασμούς και να επιλύσουν με τον προσήκοντα τρόπο τις διαφορές τους με τους εμπορικούς εταίρους τους, μέσω ισότιμου διαλόγου», τόνισε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, τονίζοντας πως τα μέτρα που ανήγγειλε ο κ. Τραμπ «θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη».

