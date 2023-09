Οι Αζέρικες αρχές συνέλαβαν τον πρώην κορυφαίο αξιωματούχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ Κόσμος 13:55, 27.09.2023 linkedin

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν συνέλαβαν τον Ρούμπεν Βαρντανιάν, έναν δισεκατομμυριούχο επενδυτικό τραπεζίτη που διετέλεσε επικεφαλής της αυτονομιστικής κυβέρνησης του Ναγκόρνο Καραμπάχ