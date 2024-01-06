Η Βολιβία ανακοινώνει την κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας κοκαΐνης στην ιστορία της

Οι βολιβιανές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης άνευ προηγουμένου στον δυτικό νομό Ορούρο, σχεδόν εννέα τόνους, σημειώνοντας πως η αξία της στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 224 εκατ. δολάρια αλλά είναι σχεδόν διπλάσια στην Ευρώπη, για την αγορά της οποίας θεωρούν πως προοριζόταν.

Την κατάσχεση των 8,8 μετρικών τόνων υδροχλωρικής κοκαΐνης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Διευκρίνισε πως τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτηγό που μετέφερε ξυλεία για πατώματα και συμπλήρωσε πως εκτιμάται πως προοριζόταν για την Ολλανδία, όπου η μεταπώλησή της θα εισέφερε στους διακινητές πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια (επακριβώς 526 εκατ.).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης των διωκτικών αρχών έγιναν εννέα έφοδοι και συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι, ανέφεραν άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

