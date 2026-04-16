Η τεχνητή νοημοσύνη ως πεδίο μάχης: Όπλο για απατεώνες, ασπίδα για την Google

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τις απάτες στο διαδίκτυο, ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιστρατεύουν τα δικά τους συστήματα για να τις αντιμετωπίσουν

Από διαφημίσεις για «θαυματουργά» φυτικά σκευάσματα που υπόσχονται θεραπεία για κάθε ασθένεια, μέχρι βίντεο με φωνές που μοιάζουν με εκείνες διάσημων ηθοποιών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχετε συναντήσει διαδικτυακό spam ή απάτες. Και πολύ πιθανό να έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Η ευρεία διαθεσιμότητα εργαλείων γενετικής AI έχει εντείνει ένα διαχρονικό πρόβλημα του διαδικτύου: το spam και τις απάτες. Ενώ οι επιτήδειοι αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία για να δημιουργούν μαζικά παραπλανητικό περιεχόμενο, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα AI για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

«Δεν πρόκειται για νέο πρόβλημα, είναι ένα παλιό πρόβλημα που έχει ενισχυθεί δραματικά», δήλωσε ο αναλυτής Nate Elliott. «Η μεγαλύτερη διαφορά είναι η ταχύτητα και η κλίμακα που προσφέρει η AI, τόσο στους καλούς όσο και στους κακούς χρήστες».

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της FBI για εγκλήματα στο διαδίκτυο, καταγράφηκαν πάνω από 22.000 καταγγελίες για απάτες που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο περασμένο έτος, με συνολικές απώλειες που ξεπερνούν τα 893 εκατομμύρια δολάρια.

Η Google, στην ετήσια αναφορά ασφάλειας διαφημίσεων που δημοσίευσε, αναγνώρισε ότι οι απατεώνες γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένοι, αλλά τόνισε ότι τα δικά της εργαλεία AI λειτουργούν ως ισχυρή άμυνα.

Η τεχνολογία γενετικής AI της εταιρείας, γνωστή ως Gemini, κατάφερε να εντοπίσει πάνω από το 99% των διαφημίσεων που παραβίαζαν πολιτικές πριν καν προβληθούν στο κοινό. Το 2025, η Google μπλόκαρε ή αφαίρεσε περισσότερες από 8,3 δισεκατομμύρια διαφημίσεις, εκ των οποίων 602 εκατομμύρια σχετίζονταν άμεσα με απάτες.

Παράλληλα, ανεστάλησαν περίπου 24,9 εκατομμύρια λογαριασμοί διαφημιζόμενων, με πάνω από 4 εκατομμύρια να συνδέονται με απάτες.

Η Gemini επιτρέπει την ανάλυση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων σημάτων - όπως η ηλικία ενός λογαριασμού, τα μοτίβα συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των καμπανιών - ώστε να αξιολογείται η πρόθεση ενός διαφημιζόμενου και να εντοπίζονται κακόβουλες ενέργειες. Παράλληλα, η ακρίβεια του συστήματος βοήθησε να μειωθούν κατά 80% οι λανθασμένες αναστολές νόμιμων διαφημιζόμενων.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα: η ανάλυση διαφημιστικού υλικού που παλαιότερα απαιτούσε δευτερόλεπτα ή λεπτά, πλέον πραγματοποιείται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, επιτρέποντας την άμεση αποτροπή προβληματικού περιεχομένου.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιπαράθεση αυτή θα συνεχιστεί. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η μάχη μεταξύ απατεώνων και αμυντικών μηχανισμών θα μετατραπεί όλο και περισσότερο σε μια σύγκρουση «AI εναντίον AI», όπου η ανθρώπινη παρέμβαση δεν επαρκεί για να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.