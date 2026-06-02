Γερμανικά ΜΜΕ: Στη Μόσχα ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ βρίσκεται στη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού n-tv. Ο 82χρονος πολιτικός του SPD θεωρείται στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν και διατηρούσε θέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Gazprom.

Σημειώνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση είχε απορρίψει κατηγορηματικά δημοσιεύματα σχετικά με πρόταση του Ρώσου προέδρου για διαμεσολαβητικό ρόλο στον Σρέντερ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν είναι γνωστός ο ακριβής λόγος του ταξιδιού του, ωστόσο δεν αποκλείεται να συνδέεται με το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), το οποίο ξεκινά στις 3 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, στη Γερμανία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις οι πληροφορίες για συμμετοχή στελεχών της AfD στο φόρουμ, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών, Μαρκ Χένριχμαν, να δηλώνει στη Handelsblatt ότι «όποιος ταξιδεύει στη Ρωσία πρέπει να υπολογίζει πως θα επιστρέψει υπό παρακολούθηση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.