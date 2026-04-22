Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εντάθηκαν την Τετάρτη, αφού κατέστρεψαν σχεδόν 50 σπίτια στη Τζόρτζια και ανάγκασαν κοινότητες να εκκενωθούν και σχολεία να κλείσουν.

Μερικές από τις μεγαλύτερες εστίες βρίσκονται κατά μήκος των ακτών της Τζόρτζια και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, μια πολιτεία που βιώνει μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα αίτια των πυρκαγιών δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο η παρατεταμένη ξηρασία, η χαμηλή υγρασία και οι ισχυροί άνεμοι τις ενισχύουν.

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Τζόρτζια έχουν κάψει συνολικά περισσότερα από 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ τουλάχιστον τέσσερις μικρότερες έχουν επίσης καταγραφεί. Η πληγείσα περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση «εξαιρετικής» ή «ακραίας» ξηρασίας, τα πιο σοβαρά επίπεδα σύμφωνα με τον Αμερικανικό Δείκτη Ξηρασίας. Στα νοτιοανατολικά της Πολιτείας, η ταχέως εξαπλούμενη πυρκαγιά στην κομητεία Μπράντλεϊ απειλούσε περισσότερα σπίτια την Τετάρτη, αφού είχε ήδη καταστρέψει 47 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τον διαχειριστή της κομητείας, Τζόι Κέισον. Η πυρκαγιά αυτή αυξήθηκε περίπου έξι φορές σε μέγεθος μέσα σε μισή ημέρα την Τρίτη, ενώ σχεδόν δύο δωδεκάδες πυροσβεστικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην κατάσβεσή της.

Ο σερίφης της κομητείας, Λεν Ντέιβις, προειδοποίησε τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για άμεση εκκένωση, καθώς οι άνεμοι μπορεί να αλλάξουν κατεύθυνση απρόβλεπτα.

Τουλάχιστον 800 εκκενώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην περιοχή και έχουν ανοίξει πέντε καταφύγια, ενώ η φωτιά απειλεί ακόμη 300 σπίτια, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην κομητεία Κλιντς προκάλεσε επίσης εκκενώσεις σε πολλές κοινότητες. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και εξελίσσεται συνεχώς», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Δασικής Ένωσης της Τζόρτζια.

Στη Φλόριντα, οι πυροσβέστες αντιμετώπιζαν την Τετάρτη 131 πυρκαγιές που έχουν κάψει περίπου 88 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Εξοπλισμός πυρόσβεσης αναπτύσσεται σε όλη την πολιτεία ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στις εστίες, δήλωσε ο επίτροπος γεωργίας της Φλόριντα, Ουίλτον Σίμπσον.

«Η Φλόριντα βιώνει μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών των τελευταίων 30 ή 40 ετών, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να εξελίσσεται», ανέφερε. «Βρισκόμαστε σε συνθήκες ξηρασίας εδώ και 18 μήνες σε όλη την πολιτεία».

Μια πυρκαγιά διέκοψε προσωρινά τη σιδηροδρομική κυκλοφορία της Amtrak τη Δευτέρα στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας, ωστόσο η λειτουργία αποκαταστάθηκε την Τετάρτη.

Ο επικίνδυνος συνδυασμός χαμηλής υγρασίας και ανέμων αναμένεται να διατηρήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Καπνός έφτασε μέχρι την Ατλάντα και τη Σαβάνα στη Τζόρτζια, καθώς και στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. Η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της νότιας Τζόρτζια υποβαθμίστηκε σε ανθυγιεινά επίπεδα, κάτι που σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπτώσεις στην υγεία. Οι συνθήκες με καπνό αναμένεται να συνεχιστούν στην ευρύτερη περιοχή της Ατλάντα, ενώ ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει τουλάχιστον έως την Παρασκευή, λόγω των εξαιρετικά ξηρών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

