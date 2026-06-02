Mέντα Live με τον Ορέστη Ντάντο

Οι συναυλίες του Μέντα 88 για τους ακροατές του.
Mέντα LIVE με τον τραγουδοποιό Ορέστη Ντάντο.
Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Μαριάννα Κατσιμίχα
Νεφέλη Φασούλη
Μυρτώ Βασιλείου
Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στην καρδιά της Αθήνας.
Mέντα Live! Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα!
Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88.
Χορηγός: ΔΕΗ
Η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη αποτελεί έναν μοναδικό υπαίθριο πολιτιστικό προορισμό στην καρδιά της Αθήνας.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα