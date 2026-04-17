Τις τελευταίες εβδομάδες, ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τους ισχυρισμούς της Anthropic σχετικά με το νέο της μοντέλο, "Claude Mythos". Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το εργαλείο μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε ορισμένα καθήκοντα hacking και κυβερνοασφάλειας, προκαλώντας συζητήσεις μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, κυβερνήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τους πιθανούς κινδύνους.

Το Mythos αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα της οικογένειας Claude και παρουσιάστηκε στις αρχές Απριλίου ως “Mythos Preview”. Ανταγωνίζεται συστήματα όπως το ChatGPT και το Gemini. Σύμφωνα με ερευνητές που δοκιμάζουν την ασφάλεια τέτοιων μοντέλων, το Mythos είναι «εντυπωσιακά ικανό» σε εργασίες κυβερνοασφάλειας, καθώς μπορεί να εντοπίζει παλιά, αδρανή σφάλματα σε κώδικα δεκαετιών και να τα εκμεταλλεύεται εύκολα.

Αντί να το διαθέσει ευρέως, η Anthropic έδωσε πρόσβαση σε δώδεκα μεγάλες εταιρείες μέσω της πρωτοβουλίας Project Glasswing, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμου λογισμικού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Amazon Web Services, η Apple, η Microsoft, η Google, καθώς και οι κατασκευαστές μικροτσίπ Nvidia και Broadcom.

Οι ανησυχίες προκύπτουν από τους ισχυρισμούς ότι το μοντέλο μπορεί να εντοπίζει χιλιάδες σοβαρά κενά ασφαλείας - ακόμη και σε βασικά λειτουργικά συστήματα και browsers - και να προτείνει τρόπους εκμετάλλευσής τους. Ορισμένοι αξιωματούχοι, όπως ο Καναδός υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne, χαρακτήρισαν το ζήτημα αρκετά σοβαρό ώστε να απασχολήσει το International Monetary Fund, ενώ ο διοικητής της Bank of England, Andrew Bailey, προειδοποίησε για τους κινδύνους αύξησης του κυβερνοεγκλήματος.

Παράλληλα, ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εμφανίζονται διχασμένοι. Ο Ciaran Martin σημείωσε ότι η ικανότητα του μοντέλου να εντοπίζει ευπάθειες έχει «ταρακουνήσει» τον χώρο, αλλά άλλοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν. Το UK AI Safety Institute εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη απειλή αφορά κυρίως συστήματα με αδύναμη προστασία και όχι καλά θωρακισμένες υποδομές.

Παρά τους φόβους, τονίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Η τεχνητή νοημοσύνη συχνά συνοδεύεται από υπερβολικές προσδοκίες ή ανησυχίες, και στην περίπτωση του Mythos δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για να επιβεβαιωθούν πλήρως οι ισχυρισμοί. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η βασική άμυνα παραμένει η σωστή εφαρμογή των θεμελιωδών μέτρων κυβερνοασφάλειας, καθώς οι περισσότερες επιθέσεις δεν απαιτούν προηγμένα εργαλεία για να είναι επιτυχημένες.

Τελικά, πέρα από τους κινδύνους, αναδεικνύεται και μια ευκαιρία: η αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των αδυναμιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, συμβάλλοντας σε ένα πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.