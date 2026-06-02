Η σοσιαλδημοκράτισσα πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν (Mette Frederiksen), ετοιμάζεται να ξεκινήσει την τρίτη της θητεία, κατά την οποία αναμένεται να διατηρήσει τη σταθερή της στάση απέναντι στις φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για τη Γροιλανδία, καθώς και τη συνεχή υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Με την τρίτη της θητεία, η 48χρονη Φρεντέρικσεν συγκαταλέγεται πλέον στους μακροβιότερους και πιο έμπειρους ηγέτες της Ευρώπης. Βρίσκεται στην ηγεσία της Δανίας από τα μέσα του 2019. Αναμένεται να συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας της χώρας και εμβάθυνσης της συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς συμμάχους, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν πρόθεση να περιορίσουν τον στρατιωτικό τους ρόλο στην Ευρώπη. Παράλληλα, παραμένει μία από τις πιο ένθερμες Ευρωπαίες υποστηρίκτριες της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα Carolin Hjort Rapp, η δημοφιλία της Φρεντέρικσεν μεταξύ των εταίρων της στην ΕΕ, αλλά και η αποφασιστική στάση της απέναντι στον Τραμπ για τη Γροιλανδία, συνέβαλαν καθοριστικά στην εκλογική της επιτυχία.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Τραμπ επανέφερε το αίτημά του για αμερικανικό έλεγχο του στρατηγικής σημασίας και πλούσιου σε ορυκτούς πόρους αρκτικού νησιού. Ωστόσο, οι ηγεσίες της Δανίας και της Γροιλανδίας επέμειναν ότι το μέλλον του νησιού πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τους κατοίκους του.

Δημοφιλής στην Ευρώπη, λιγότερο στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η Φρεντέρικσεν αντιμετωπίζει ένα περίπλοκο πολιτικό τοπίο. Ωστόσο, η νέα κεντροαριστερή συμμαχία της ενδέχεται να της επιτρέψει να απομακρυνθεί από ορισμένες αντιδημοφιλείς συντηρητικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση συνεργασίας.

Η νέα κυβέρνηση, η οποία σχηματίστηκε ύστερα από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, θα αποτελείται από τους Σοσιαλδημοκράτες, τους κεντρώους Moderates του απερχόμενου υπουργού Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen, το Socialist People's Party και το Danish Social Liberal Party.

Η Φρεντέρικσεν και ο Ράσμουσεν διατήρησαν τη θέση τους χάρη στον ρόλο που διαδραμάτισαν κατά την κρίση γύρω από τη Γροιλανδία. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ψηφοφόροι εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, στρεφόμενοι προς μικρότερα κόμματα τόσο της αριστεράς όσο και της άκρας δεξιάς.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως την Τρίτη, αλλά η αριστερή Red-Green Alliance, η οποία θα στηρίζει την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, έχει ήδη ανακοινώσει ορισμένες παραχωρήσεις που εξασφάλισε. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη μέσα στην επόμενη δεκαετία, η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα τρόφιμα και η δωρεάν δημόσια συγκοινωνία για τους νέους.

Κεντροαριστερή πολιτικός με συντηρητικές θέσεις

Υπό την πίεση της ανόδου της άκρας δεξιάς, η προηγούμενη κυβέρνηση της Φρεντέρικσεν είχε μετακινηθεί προς πιο συντηρητικές πολιτικές. Η ίδια είχε προτείνει μέτρα όπως έναν πιθανό «μηχανισμό έκτακτης αναστολής» για το άσυλο και αυστηρότερους ελέγχους για παραβάτες χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής. Επίσης, είχε προωθήσει σχέδιο απέλασης αλλοδαπών που έχουν καταδικαστεί σε τουλάχιστον έναν χρόνο φυλάκισης για σοβαρά αδικήματα.

Η κυβέρνησή της είχε ακόμη καταργήσει τη δημοφιλή εθνική αργία της Μεγάλης Ημέρας Προσευχής για να χρηματοδοτήσει αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με δανικά μέσα ενημέρωσης, η νέα κυβέρνηση ενδέχεται να επαναφέρει την αργία στο μέλλον.

Κατά τη δεύτερη θητεία της, η δημοτικότητα της Φρεντέρικσεν υποχώρησε λόγω της αύξησης του κόστους ζωής. Ωστόσο, η στάση της απέναντι στην κρίση για τη Γροιλανδία ενίσχυσε εκ νέου την απήχησή της.

Πολλοί Δανοί εξακολουθούν να εκτιμούν το κοινωνικό κράτος της χώρας και ελπίζουν ότι η νέα κεντροαριστερή κυβέρνηση θα ενισχύσει περαιτέρω τις κοινωνικές παροχές, παρά το αυξημένο κόστος για τους φορολογουμένους.



Πηγή: skai.gr

