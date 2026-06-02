Με τίτλο «Ένας Ολόκληρος Άνθρωπος Σχεδόν», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, σε σενάριο που συνυπογράφει με την Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου και σε παραγωγή της Horsefly Films, ετοιμάζεται για την παγκόσμια πρεμιέρα της στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Proxima του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι. Το διάσημο Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου, γιορτάζει φέτος την επετειακή 60ή του έκδοση.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τον πρωτοεμφανιζόμενο Αναστάση Γεωργούλα και τους Φλομαρία Παπαδάκη, Έλενα Τοπαλίδου και Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, συνεχίζει την δυναμική πορεία του Έλληνα σκηνοθέτη, του οποίου οι μικρού μήκους δουλειές έχουν προβληθεί και βραβευθεί σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ όπως της Βενετίας, του Λοκάρνο, του Clermont-Ferrand και του Σαράγεβο.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, μετά τον θάνατο του αποξενωμένου πατέρα του, ο Ηλίας ταξιδεύει στο νησί όπου εκείνος έζησε και πέθανε, προσδοκώντας μια κληρονομιά που θα του επιτρέψει να ξεφύγει από τα χρέη του. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μνήμη του και θα γνωρίσει την Καλλιόπη, που ονειρεύεται να εγκαταλείψει το νησί. Καθώς μια σειρά ανεξήγητων ασθενειών αρχίζει να εξαπλώνεται απειλητικά, οι δυο τους έρχονται ολοένα και πιο κοντά, μέχρι το σημείο που κόντρα σε κάθε πιθανότητα γεννιέται η αγάπη.

«Αυτό που προέκυψε από τη διαδικασία της ταινίας ήταν η σκέψη του σώματος όχι μόνο ως φορέα συναισθημάτων, αλλά και ως τόπου όπου αυτά παράγονται, ως χώρου όπου η επαφή μετατρέπεται σε μορφή γλώσσας και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην κίνηση γεννούν άλλες, λιγότερο ορατές μορφές σύνδεσης. Εκεί όπου το σώμα αποκαλύπτεται ως πολιτικό πεδίο και η ανθρώπινη εγγύτητα αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, γίνεται ακόμη και πράξη αντίστασης» αναφέρει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Ευθύμης Kosemund-Σανίδης.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της Horsefly Films, σε συμπαραγωγή με τις εταιρίες Red Carpet (Βουλγαρία), Wunderlust (Γερμανία), Felony Film (Κύπρος) και Tangaj (Ρουμανία), καθώς και τις ZDF/Das Kleine Fernsehspiel & ARTE, ΕΡΤ Α.Ε., Onassis Culture, Faliro House Productions, Panta Rhei, ενώ έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, του Bulgarian National Film Center, του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου, του Creative Europe - Media και του SEE Cinema Network, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

