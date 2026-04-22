Λευκός Οίκος: Δεν παραβιάζει την εκεχειρία η κατάσχεση πλοίων από το Ιράν - Δεν είναι αμερικάνικα ή ισραηλινά

Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τη σημασία της κατάσχεσης των δύο πλοίων στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λέβιτ να δηλώνει ότι το περιστατικό δεν συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

«Δεν πρόκειται για αμερικανικά ή ισραηλινά πλοία, αλλά για δύο διεθνή σκάφη», ανέφερε σε συνέντευξή της στο Fox News, προσθέτοντας ότι η ενέργεια του Ιράν συνιστά «πειρατεία».

Η ίδια υποστήριξε ότι «το Ιράν από το να διαθέτει το πιο ισχυρό ναυτικό στη Μέση Ανατολή έχει οδηγηθεί στο να λειτουργεί σαν ομάδα πειρατών», ενώ τόνισε ότι «ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματικός».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι κατέλαβαν δύο πλοία που, όπως υποστηρίζουν, «παραβίαζαν κανονισμούς και χειραγωγούσαν τα συστήματα πλοήγησης».

Η Λέβιτ υποβάθμισε περαιτέρω το περιστατικό, λέγοντας ότι πρόκειται για «δύο πλοία σε σύγκριση με τα περισσότερα από 160 πλοία που έχουν καταστρέψει οι ΗΠΑ».

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι τρίτο πλοίο, ελληνικών συμφερόντων, έγινε στόχος των Φρουρών της Επανάστασης και «παραμένει ακινητοποιημένο ανοιχτά των ιρανικών ακτών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.