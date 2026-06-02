Απόλυτος ο Μαρκ Τέιτουμ: «Το 2027 ξεκινά το NBA Europe»

Η συζήτηση σχετικά με το ΝΒΑ Europe, μονοπωλεί εδώ και μήνες τις συζητήσεις στον μπασκετικό κόσμο!

Ο αναπληρωτής Κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το θέμα και ενημέρωσε για τις εξελίξεις που υπάρχουν, τονίζοντας ότι η δημιουργία της νέας αυτής λίγκας έχει μπει στο τελικό της στάδιο και αποκαλύπτοντας ότι αναμένεται να ξεκινήσει το 2027! Θυμίζουμε πως από ελληνικής πλευράς, φάκελο έχει καταθέσει η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαστε στο τελικό στάδιο για τη δημιουργία μιας λίγκας που θα λανσαριστεί το 2027 με τη συνεργασία της FIBA. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδο που υπάρχει και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη».

Θεωρούμε πως η λίγκα θα αναβαθμίσει το ευρωπαίο μπάσκετ και θα ωφελήσει τις ομάδες, αλλά και τον κόσμο. Θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν και διαφορετικοί επενδυτές με τους οποίους μιλάμε. Περιμένουμε τελικές προτάσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Είμαστε ικανοποιημένοι με το χτίσιμο της νέας λίγκας και ανυπομονούμε για αυτό».

Για τους επερχόμενους τελικούς του ΝΒΑ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τους τελικούς που έρχονται. Θα υπάρχει όγδοος πρωταθλητής τα τελευταία 8 χρόνια, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Οι Νικς επιστρέφουν σε τελικούς μετά το 1999 και, οι Σπερς μετά το 2014. Θα είναι τεράστια η σειρά των τελικών. Θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον απ' όλο τον κόσμο. Υπάρχει ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά που δεσπόζει. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις στη Βραζιλία, το Μεξικό».Για το NBA Europe:

Πηγή: skai.gr

