Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη και πλέον υπάρχει η προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε συνομιλίες» με την Τεχεράνη και ότι, σε αντίθεση με πριν από έναν χρόνο, το Ιράν εμφανίζεται πλέον πρόθυμο να διαπραγματευτεί ορισμένες πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος.

«Υπάρχει η προοπτική το Ιράν να έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος. Πριν από έναν χρόνο το ιρανικό καθεστώς αρνούνταν να το κάνει», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αποδεκτό από τη Γερουσία ή την αμερικανική κοινή γνώμη.

Ο ίδιος υπογράμμισε, επίσης, ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Όπως ανέφερε, εάν το Ιράν επιθυμεί να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα πρέπει να ανακοινώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτίθεται πλέον σε διερχόμενα πλοία, δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευσης και θα συνδράμει στην απομάκρυνση των ναρκών από τη θαλάσσια οδό.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Ουάσιγκτον θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει την άρση του αποκλεισμού που έχει επιβάλει στο Ιράν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ιρανική πλευρά θα πρέπει να δεσμευθεί σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση και την τύχη του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από την τήρηση συγκεκριμένων όρων και δεσμεύσεων από το Ιράν. «Το Ιράν δεν θα λάβει άρση κυρώσεων μόνο και μόνο επειδή θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ήταν αναγκαίο να περιοριστεί η ικανότητά του να παράγει συμβατικά όπλα, όπως πυραύλους και εκτοξευτές.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντική φθορά, αν και η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς η παραγωγή τους παραμένει σχετικά εύκολη.





Πηγή: skai.gr

