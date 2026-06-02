Για τρεις μήνες, η Αίγινα μένει χωρίς νερό λόγω ενός προβλήματος στον υποθαλάσσιο αγωγό που υδροδοτεί το νησί. Εξειδικευμένοι δύτες ξεκινάνε τον έλεγχο του αγωγού και εντοπίζουν πρόβλημα στο σημείο ένωσης και αμέσως τίθεται εκτός λειτουργία.

Παρά το γεγονός ότι επιστρατεύτηκαν υδροφόρες και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι γεωτρήσεις του νησιού, το νερό που έφτανε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις δεν ήταν ούτε προς πόση ούτε για οικιακή χρήση. Μετά από μήνες ταλαιπωρίας και αγωνίας, στα τέλη Μαρτίου ο αγωγός τέθηκε και πάλι σε λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

