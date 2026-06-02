Ο Τραμπ «επέβαλε» κατάπαυση πυρός στον Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου ενισχύει τις ιρανικές θέσεις στο λιβανικό μέτωπο και τη διαπραγματευτική τους ικανότητα έναντι της Ουάσιγκτον.

Η ισραηλινή αντιπολίτευση επικρίνει τον Νετανιάχου κατηγορώντας τον για ενδοτισμό και ανικανότητα.

Εντός της τελευταίας στιγμής, ακυρώθηκε επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού (IDF).

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου αλλάζει τα δεδομένα στο λιβανικό μέτωπο, προκαλώντας αντιδράσεις στο Ισραήλ και ικανοποίηση στο Ιράν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ο απόηχος της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου ισχυροποίησε τις ιρανικές θέσεις ως προς το λιβανικό μέτωπο, αλλά και τη διαπραγματευτική δυναμική έναντι της Ουάσιγκτον. Η ισραηλινή αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου για ενδοτισμό και ανικανότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

Ακυρώνεται τελευταία στιγμή η επιχείρηση του IDFΜία έντονη σε ύφος και περιεχόμενο τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας άνω της μίας ώρας μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου αποτέλεσε ουσιαστικά την αιτία ματαίωσης, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μίας διευρυμένης στρατιωτικής επιχείρησης του IDF κατά της Χεζμπολάχ στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, προπύργιο της οργάνωσης. Οι διαρροές όσων ειπώθηκαν ανάμεσα στους δύο ηγέτες δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, προκαλώντας αμηχανία στο περιβάλλον του Νετανιάχου, που σήμερα προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, σχολιάζοντας ότι «δεν ειπώθηκαν ακριβώς έτσι»οι έντονες αντιρρήσεις ως προς την αντιμετώπιση του λιβανικού μετώπου, αλλά και την πορεία των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στο ιρανικό μέτωπο. Ωστόσο, οι σοβαρές αντιρρήσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ για τη διαχείριση της γενικότερης κατάστασης στην περιοχή προκύπτουν πλέον σαφώς και δεν μπορούν πια να κρυφτούν.Αντιδράσεις από την ισραηλινή πλευράΤο άμεσο αποτέλεσμα των χθεσινών κινήσεων Τραμπ είναι ότι αποφασίστηκε από την αμερικανική πλευρά να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επιδιώκοντας τη διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων τόσο κατά της Χεζμπολάχ όσο και κατά λιβανικών κρατικών υποδομών. Εντύπωση προκαλεί σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, που αναφέρει ότι «έγιναν επαφές» με τη φιλοϊρανική οργάνωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «όλα τα μέρη θα σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους».Ωστόσο, χθεσινοβραδινή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ εκ μέρους του Νετανιάχου ξεκαθαρίζει ότι η παρουσία του IDF στον Λίβανο θα διατηρηθεί και ότι, εάν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, αυτές θα αντιμετωπιστούν.Οι σποραδικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι σήμερα το πρωί, με την ισραηλινή αεροπορία να βάλλει κατά στόχων της οργάνωσης στην κωμόπολη Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου, με τις εκτοξεύσεις πυραύλων και drones να συνεχίζονται με μειωμένη συχνότητα, στοχεύοντας το Κιριάτ Σμονά και τη Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ. Αμφίσημη χαρακτηρίζεται η σημερινή προειδοποίηση του ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο οποίος, παρά τις χθεσινές έντονες συστάσεις Τραμπ, δήλωσε πως απόψε επίκειται «στρατιωτική επιχείρηση στη Βηρυτό», τονίζοντας ότι «δεν είναι ανεκτή η συνέχιση των εκτοξεύσεων της Χεζμπολάχ κατά των ισραηλινών πόλεων», μία δήλωση που καταδεικνύει πόσο ευμετάβλητη παραμένει η κατάσταση στο λιβανικό μέτωπο.Ιρανική νίκη «στα σημεία»Σε κάθε περίπτωση, το Ιράν δείχνει να «κερδίζει στα σημεία». Η είδηση του ημιεπίσημου πρακτορείου Tasnim, που εκφράζει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, ότι το Ιράν σκέφτεται να διακόψει κάθε παρασκηνιακή διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στον Περσικό Κόλπο επειδή οξύνεται το λιβανικό μέτωπο, συνοδεύτηκε από ανάρτηση σε παρόμοιο τόνο εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. Η ιρανική απειλή συμπληρώθηκε από δήλωση του εκπροσώπου του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι, εάν ο IDF εισβάλει στη συνοικία Ντάχια, τότε το Ιράν θα εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις κατά κατοικημένων περιοχών στο βόρειο Ισραήλ. Όπως σαφώς προκύπτει εκ των υστέρων, αποτιμώντας τα γεγονότα, οι ιρανικές προειδοποιήσεις φαίνεται πως συνέπιπταν χρονικά με την έντονη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος φρόντισε αργότερα να τονίσει, σε σχετική του ανάρτηση στο δίκτυο Truth Social, πως «οι επαφές με το Ιράν συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς».

