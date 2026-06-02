Πέντε χρόνια μετά τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς που συγκλόνισε την Ελλάδα

Πέρασαν 5 χρόνια από τη δολοφονία της - Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», συνάντησε τη μητέρα της, την Αλεξάνδρα, στον τόπο που μεγάλωσε: στο Βέλο Κορινθίας

Μητέρα Γαρυφαλλιάς

Πέρασαν κιόλας πέντε χρόνια από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», συνάντησε τη μητέρα της, την Αλεξάνδρα, στον τόπο που μεγάλωσε: στο Βέλο Κορινθίας. Μαζί της ένας σκύλος θεόσταλτος, όπως τον χαρακτήρισε, καθώς  από την πρώτη στιγμή του χαμού του παιδιού της εμφανίστηκε από το πουθενά, την ακολούθησε μέχρι την κηδεία και δεν την εγκατέλειψε ποτέ.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, μητέρα άλλων τριών παιδιών, δεν έχει χάσει την πίστη της στο καλό και μέσα από την οργάνωση «Γίνε άνθρωπος» ενώνει τη φωνή της με μητέρες που θρήνησαν γυναικοκτονίες για να μπει ένα τέλος στην εφιαλτική λίστα.

Κορινθία Γαρυφαλλιά
