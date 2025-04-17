Η Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο

Της Αθηνάς Παπακώστα

H πρωθυπουργός της Ιταλίας, Tζόρτζια Μελόνι, επισκέπτεται σήμερα την Ουάσιγκτον με σειρά Ευρωπαίων ηγετών να έχουν ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά να μην έχουν καταφέρει να κερδίσουν την εύνοιά του, ενώ ακόμη και η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, μολονότι έχει προσπαθήσει, δεν έχει καταφέρει να συνομιλήσει μαζί του, από την ημέρα που ανέλαβε εκ νέου τα προεδρικά του καθήκοντα.

Η επίσκεψη Μελόνι στον Λευκό Οίκο φαντάζει σε πολλούς ως ευκαιρία να… τελειώσει αυτό που άρχισαν (αλλά δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ κατά τη συνάντησή τους με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα φτάσει στον Λευκό Οίκο με μία ατζέντα που θα υπακούει στον… κανόνα, «πρώτα η Ιταλία» υπονομεύοντας, εν τέλει, την ευρωπαϊκή ενότητα. Χαρακτηριστική ήταν η ανησυχία του Παρισιού να μην ταξιδέψει μόνη στην αμερικανική πρωτεύουσα, με την Κομισιόν όμως να καλωσορίζει το ταξίδι της σε αυτή.

Η συνάντηση Τραμπ – Μελόνι συμβαίνει σε μία κρίσιμη, χρονικά, στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει σαρωτικούς δασμούς (και) στα ευρωπαϊκά προϊόντα και δηλώνει ότι παραμένει ανοικτός σε διαπραγμάτευση, με τις Βρυξέλλες να επιθυμούν συμφωνία, αλλά να μην αποκλείουν να προβούν σε αντίποινα, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είναι σε δύσκολη θέση. Από τη μία παραμένει αντιμέτωπη με πίεση στο εσωτερικό της χώρας της, που διατηρεί μία προσανατολισμένη στις εξαγωγές οικονομία με εμπορικό πλεόνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ, από την άλλη, οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των «27» της Ένωσης.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι γιατί η Ευρώπη είναι ισχυρή, όταν είναι ενωμένη», τόνισε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό FranceInfo, ο υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας της Γαλλίας Μαρκ Φερατσί, συμπληρώνοντας ότι «εάν αρχίσουμε να έχουμε διμερείς συζητήσεις, φυσικά και θα χαλάσουμε το μομέντουμ».

Κατά τους αναλυτές, όμως, η αιφνιδιαστική απόφαση Τραμπ να κάνει πίσω και να παγώσει τους δασμούς του μέχρι τον Ιούλιο χαρίζει στη Τζόρτζια Μελόνι την πολυτέλεια να μην χρειάζεται να εξέλθει του Οβάλ Γραφείου με συμφωνία ανά χείρας, αλλά να πρέπει απλώς να δημιουργήσει τις συνθήκες μίας ευχάριστης ατμόσφαιρας ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η πρωθυπουργός της Ιταλίας αναμένεται να πιέσει για μηδενικούς δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα, ενώ, όπως τόνισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραμένει σε τακτική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν.

Εκτός από τους δασμούς όμως στο τραπέζι θα πέσει και το ζήτημα αύξησης των αμυντικών δαπανών των Κρατών – Μελών με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιέζει για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ και την Ιταλία να ξοδεύει μόλις το 1.49%.

H Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτης που έλαβε πρόσκληση και έδωσε το παρών στην ορκωμοσία Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο, με την επίσκεψη της στην Ουάσιγκτον να λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες πριν την υποδοχή του αντιπροέδρου της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, στη Ρώμη.

