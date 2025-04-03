Μελόνι για δασμούς Τραμπ: «θα ενεργήσουμε προς το συμφέρον της Ιταλίας, συνεργαζόμενοι και με άλλους ευρωπαίους εταίρους»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία θεωρείται στενή φίλη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δασμοί που εισήγαγε η κυβέρνησή του ήταν «λανθασμένοι» και δεν θα ωφελήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εργαστούμε προς μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος που αναπόφευκτα θα αποδυναμώσει τη Δύση υπέρ άλλων παγκόσμιων παραγόντων», ανέφερε σε δήλωση στο Facebook.

«Σε κάθε περίπτωση, όπως πάντα, θα ενεργήσουμε προς το συμφέρον της Ιταλίας και της οικονομίας της, συνεργαζόμενοι και με άλλους ευρωπαίους εταίρους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

