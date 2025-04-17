Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν χθες Τετάρτη νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πρωτεύουσας Σανάα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Οι Χούθι ανακοινώνουν σχεδόν καθημερινά αεροπορικούς βομβαρδισμούς αποδιδόμενους στις ΗΠΑ από την έναρξη τη 15η Μαρτίου εκστρατείας πληγμάτων σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους στην Υεμένη. Στα χέρια τους βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδίως στον βορρά.

Έγιναν δεκατέσσερις αμερικανικοί βομβαρδισμοί στην πρωτεύουσα Σανάα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι, κάνοντας λόγο για «έναν μάρτυρα στην αμερικανική επίθεση εναντίον της συνοικίας Νάχντα».

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για πλήγματα στην περιοχή Χαζμ, στην επαρχία Τζαούφ (βορειοδυτικά).

Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές πως σκοπός τους είναι να σταματήσουν τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα χονδρικά έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, εμποδίζοντας την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διερχόταν ως πέρυσι περί το 12% της παγκόσμιας θαλάσσιας εμπορικής κίνησης. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε επίσης πως στοχοποιούν αμερικανικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τα συχνά πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη.

