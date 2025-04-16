Η Μελόνι στο σαλόνι του Λευκού Οίκου

Με την επίσκεψή της αυτή, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ελπίζει να φέρει πιο κοντά Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον οικονομικό σεισμό των δασμών. «Η στιγμή είναι δύσκολη, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ» τόνισε πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον η Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε ομάδα επιχειρηματιών.



Αρχικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε προσπαθήσει να δείξει ότι δεν ανησυχεί υπερβολικά και είχε δηλώσει ότι «οι δασμοί δεν είναι μια τραγωδία». Μετά όμως από τις τεράστιες απώλειες των χρηματιστηρίων, άλλαξε γνώμη. Τι θα συζητήσει με τον Τραμπ; Σύμφωνα με πληροφορίες, θα του προτείνει να δώσει τη συγκατάθεσή του σε μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι όμως, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε και πρόσφατα. Η επικεφαλής της κυβερνητικής συμμαχίας των Αδελφών της Ιταλίας, της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια, ποντάρει -σε έναν βαθμό- και στις καλές προσωπικές της σχέσεις με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, και ιδίως με τον Ίλον Μασκ.

Ενήμερη η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το ταξίδι της Μελόνι και έχει προηγηθεί διάλογος επί του περιεχομένου του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι σαφές όμως ότι οι συμφωνίες και αποφάσεις που αφορούν την εμπορική πολιτική αποτελούν αρμοδιότητα της Κομισιόν.



Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ο Τραμπ, από τη μεριά του, πρόκειται να επαναλάβει ότι ζητά από τα κράτη μέλη της Ένωσης να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα, όπως και υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία, δε, το αμερικανικό αίτημα για άρση των ευρωπαϊκών απαγορεύσεων σε ό,τι αφορά την αγορά κρέατος με ορμόνες βρίσκει κάθετα αντίθετη την κοινή γνώμη.

Οι βασικές προτεραιότητες της Μελόνι

Στις βασικές προτεραιότητες της Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, συμπεριλαμβάνεται το να μπορέσει να πείσει τον πλανητάρχη να πάρει μέρος σε μια σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ, στην οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν τα καυτά θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Όπως, παράλληλα, να καταφέρει να οργανώσει η Ιταλία τη Διεθνή Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τον ερχόμενο Ιούλιο.



Στην αυριανή συνάντηση, τέλος, είναι πολύ πιθανό να τεθεί και πάλι επί τάπητος η δυνατότητα αγοράς από την Ιταλία του υπερσύγχρονου συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, το οποίο, ως γνωστόν, παράγεται από εταιρεία του Ίλον Μασκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.