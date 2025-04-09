Το επερχόμενο ταξίδι της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι στις 17 Απριλίου στον Λευκό Οίκο έχει θορυβήσει το Παρίσι. Ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας, Μαρκ Φερατσί προειδοποίησε σήμερα, Τετάρτη ότι ταξίδι αυτό της Μελόνι και η συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ενότητα έναντι των αμερικανικών δασμών.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι γιατί η Ευρώπη είναι δυνατή αν είναι ενωμένη», είπε ο Φερατσί στο τηλεοπτικό δίκτυο FranceInfo . «Αν αρχίσουμε να έχουμε διμερείς συνομιλίες, φυσικά θα σπάσει αυτή η δυναμική [για την ευρωπαϊκή ενότητα]».

Ο Φερατσί υποστήριξε ότι μια τέτοια επίσκεψη κινδυνεύει να παίξει με τη στρατηγική του Τραμπ, η οποία στοχεύει στην αποτροπή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης στο αυστηρό δασμολογικό καθεστώς του προέδρου των ΗΠΑ που έχει φέρει τον κόσμο στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στη γαλλική δημόσια τηλεόραση, ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Χαντάντ τόνισε επίσης ότι η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στην ενότητά της απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη Μελόνι στις ΗΠΑ.

«Αν πας στις Ηνωμένες Πολιτείες διάσπαρτος και διχασμένος, νομίζεις ότι είσαι πιο δυνατός από ό,τι αν πάνε και οι 27, με 450 εκατομμύρια ανθρώπους;» ρώτησε ο Γάλλος υπουργός.

«Θα δούμε τι έχει να πει [η Μελόνι]», πρόσθεσε ο Χαντάντ για το ταξίδι της. «Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις... Ωστόσο, είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να έχουμε μια ενωμένη και σταθερή απάντηση και όχι διχασμούς».

Ο Χαντάντ προέτρεψε επίσης την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το εμπορικό της «μπαζούκας» - το Μέσο κατά του Καταναγκασμού (ACI) - το οποίο θα εξουσιοδοτήσει την ΕΕ να πλήξει τις βιομηχανίες υπηρεσιών των ΗΠΑ όπως η τεχνολογία και οι τράπεζες.

«Αυτά τα εργαλεία αναπτύχθηκαν για τέτοιου είδους καταστάσεις», είπε. «Ας τα βάλουμε στο τραπέζι... Θα δούμε ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής».

Πηγή: skai.gr

