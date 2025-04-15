«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχω επίγνωση του τι εκπροσωπώ και του τι υπερασπίζομαι», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφερόμενη στη συνάντησή της μεθαύριο στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Είναι μια δύσκολη στιγμή, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η Μελόνι. Με πνευματώδη διάθεση, δε, ολοκλήρωσε: «όπως καταλαβαίνετε, για τις επόμενες δύο ημέρες δεν νιώθω καμία απολύτως πίεση...».
Σήμερα, πάντα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συζήτησε την ατζέντα της συνάντησής της με τον Τραμπ, με τους υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας, Μεταφορών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της κυβέρνησής της.
