Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ποσοστό υπερδιπλάσιο του τρέχοντος στόχου της συμμαχίας και η δήλωση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αναστάτωση στις κυβερνήσεις της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, όπως αναφέρει το Politico.

Ο Τραμπ υποστήριξε σε ομιλία του το βράδυ της Τρίτης από το Μαρ-α-Λάγκο πως οι ΗΠΑ δαπανούν περισσότερα απ΄ότι η Ευρώπη. «Έχουμε ένα πράγμα που λέγεται ωκεανός ανάμεσά μας, σωστά; Γιατί δίνουμε δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη;», διερωτήθηκε, ενώ σχολίασε πως «όλοι μπορούν να αντέξουν».

Ο στόχος του 5% είναι μεγαλύτερος από ό,τι δαπανά σήμερα οποιοδήποτε μέλος του ΝΑΤΟ. Ενδεικτικά, οι ΗΠΑ δαπάνησαν πέρυσι 3,4% και η Πολωνία δαπάνησε 4,7%.

Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσχέρειες και πασχίζουν να επιτύχουν ακόμη και τον στόχο του 2%.

Η Γερμανία προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να φτάσει στο 2% και πάλι φέτος, η Γαλλία προσπαθεί να βρει πώς θα συνεχίσει να αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες, καθώς η διαδικασία του προϋπολογισμού της χώρας εκτροχιάζεται από την πολιτική αβεβαιότητα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου του 2,5%.

Η κυβέρνηση της Τσεχίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα αγγίξει το 2% για πρώτη φορά, ενώ η Νορβηγία έφτασε μόλις πρόσφατα στο 2,1%. Άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, βρίσκονται πολύ κάτω από το 2%.

Στη Γερμανία, ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ραλφ Στέγκνερ, με τους κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, χαρακτήρισε το αίτημα του Τραμπ «τρέλα», προσθέτοντας ότι μια τέτοια αύξηση θα απαιτήσει κοινοβουλευτική έγκριση.

Παρόλο που οι ΗΠΑ δεν είναι ο μεγαλύτερος δαπανητής από άποψη ποσοστού του ΑΕΠ, το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον σηκώνει μεγαλύτερο βάρος στο ΝΑΤΟ από ό,τι άλλες χώρες.

Για παράδειγμα, το 2023 οι ΗΠΑ θα καλύψουν περίπου το 68% των δαπανών του ΝΑΤΟ με 916 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που συνέταξε το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης. Σύμφωνα με το Politico, οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της συμμαχίας αντιπροσώπευαν μόλις το 28%.

Πάντως, υπάρχουν χώρες στη συμμαχία που συμφωνούν πως ο σημερινός στόχος του 2% δεν επαρκεί για την παρακολούθηση των περιφερειακών αμυντικών σχεδίων και την επίτευξη των συνολικών στόχων στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, την ώρα που υπάρχει απειλή από τη Ρωσία.

Οι στόχοι για τις δαπάνες αναμένεται να επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών στη Χάγη τον Ιούνιο.

Ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζήτησε τον Δεκέμβριο «μια στροφή προς τη νοοτροπία του πολέμου» στον εθνικό σχεδιασμό, αλλά δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να βαθμολογηθεί ένας ακριβής στόχος για τις δαπάνες.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας πάντως δήλωσε στο Politico τον Δεκέμβριο ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη για τον καθορισμό ενός νέου στόχου για τις δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.