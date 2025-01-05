Στη Φλόριντα η Μελόνι για συνάντηση με τον Τραμπ

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι μεταβαίνει στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου θα συναντήσει τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές από το περιβάλλον της.

Η Μελόνι αναμένεται να αφιχθεί στις 19:30 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 02:30 της Κυριακής στην Ελλάδα) και θα μεταβεί στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η συνάντηση Μελόνι-Τραμπ δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Από όλους τους ευρωπαίους ηγέτες, η ιταλίδα πρωθυπουργός – επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», θεωρείται ότι διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης φιλικές σχέσεις με τον αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, σύμβουλο του Τραμπ ο οποίος επιστρέφει σε λίγες ημέρες στον Λευκό Οίκο.

Εν τω μεταξύ, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρόκειται να επισκεφθεί τη Ρώμη την ερχόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τον πάπα Φραγκίσκο και την πρωθυπουργό Μελόνι.

Η Τζόρτζια Μελόνι ηγείται τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού στην Ιταλία, ενώ τη χρονιά που πέρασε προήδρευσε της G7, της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

