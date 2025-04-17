Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν το 2024 εν μέσω πολέμου στο Σουδάν, δήλωσε χθες Τετάρτη στέλεχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), υπογραμμίζοντας πως ο αριθμός αυτός δεν είναι παρά «η κορυφή του παγόβουνου».

«Αυτές δεν είναι παρά οι υποθέσεις που καταγράψαμε άμεσα», τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στο Πορτ Σουδάν (ανατολικά), ο Ντάνιελ Ο’ Μάλεϊ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΣ στο Σουδάν.

«Γνωρίζουμε πως δεν πρόκειται παρά για μικρό ποσοστό —την κορυφή του παγόβουνου— του συνόλου των υποθέσεων εξαφανίσεων», συνέχισε.

Στο Σουδάν συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, τον πρώην υπαρχηγό του.

Η σύρραξη αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε άλλους 13 εκατ. πολίτες και βύθισε τομείς του κράτους της ανατολικής Αφρικής στον λιμό.

Ενώ ο πόλεμος διανύει από προχθές Τρίτη την τρίτη χρονιά του, ο κ. Ο’ Μάλεϊ δήλωσε πως η ΔΕΕΣ προσπαθεί όχι μόνο να βρει τους ανθρώπους που εξαφανίστηκαν, αλλά να αυξήσει τις δυνατότητες ιατροδικαστών ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν θύματα και να εγγυώνται την ταφή τους με «αξιοπρέπεια».

Τόνισε πως για τις οικογένειες των εξαφανισθέντων, η οδύνη που προκαλεί το ότι δεν ξέρουν πού βρίσκονται παραμένει «ανοιχτή πληγή».

Αφού απωθήθηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης επικεντρώνουν τη δράση τους στο Νταρφούρ και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους για να καταλάβουν την Ελ Φάσερ, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας σε αυτή την αχανή περιοχή που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.

Την Κυριακή, οι παραστρατιωτικοί, που ελέγχουν σχεδόν όλο το Νταρφούρ, ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν τον καταυλισμό Ζαμζάμ, κοντά στην Ελ Φάσερ, όπου έχουν βρει καταφύγιο κάπου μισό εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι κι όπου έχει ενσκήψει λιμός. Στην επίθεση των ΔΤΥ σκοτώθηκαν «πάνω από 400» άμαχοι, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΗΕ.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για αυτό που γίνεται στην Ελ Φάσερ», ανέφερε ο κ. Ο’ Μάλεϊ, καλώντας τους αντιμαχόμενους να εγγυώνται «ασφαλή διέλευση ώστε να μπορούν να φύγουν οι άμαχοι».

Αναφέρθηκε ακόμη σε γενικευμένη και συστηματική σεξουαλική βία στο πλαίσιο του πολέμου στο Σουδάν, με τις υποθέσεις αυτής της φύσης να είναι «πολύ περισσότερες από ό,τι έχουμε παρατηρήσει σε άλλες ένοπλες συρράξεις».

«Διαπιστώνουμε υποθέσεις σεξουαλικής βίας» με θύματα «ασφαλώς γυναίκες, αλλά επίσης και πολύ μικρά παιδιά κι ακόμη και άνδρες», εξήγησε ο κ. Ο’ Μάλεϊ.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία, όπως και ο ΟΗΕ, έχουν κατηγορήσει μαχητές των ΔΤΥ πως χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, σεξουαλικής σκλαβιάς και εξαναγκαστικών γάμων, ως όπλο πολέμου.

Οι ΔΤΥ το διαψεύδουν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Μπουρχάν, του de facto ηγέτη της χώρας μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, ελέγχουν το βόρειο και το ανατολικό Σουδάν, ενώ οι ΔΤΥ είναι κυρίαρχες στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της τρίτης μεγαλύτερης χώρας της Αφρικής.

Χθες Τετάρτη ο ΟΗΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο «κατάτμησης» του Σουδάν, την επομένη της ανακοίνωσης των παραστρατιωτικών πως ίδρυσαν παράλληλη δική τους κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.