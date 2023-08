Η τροπική καταιγίδα Λαν πλήττει τη δυτική Ιαπωνία - Απομακρύνθηκαν 240.000 άνθρωποι σε ασφαλή περιοχή (Δείτε βίντεο)

Σχεδόν 900 πτήσεις στην Ιαπωνία ακυρώθηκαν και 240.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εκκενώσουν σε ασφαλή περιοχή καθώς ο τυφώνας Λαν διέσχισε το κύριο νησί Χονσού της Ιαπωνίας, κοντά στην αρχαία πρωτεύουσα του Κιότο, κόβοντας την ηλεκτροδότηση σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια, μεταδίδει το Reuters.

Ο τυφώνας Λαν, που πλησίαζε από τον Ειρηνικό Ωκεανό, έπληξε νωρίς την Τρίτη το νότιο άκρο του νομού Γουακαγιάμα, περίπου 400 χλμ. (250 μίλια) νοτιοδυτικά του Τόκιο, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε μια μεγάλη περιοχή της κεντρικής και δυτικής Ιαπωνίας.

Typhoon #Lan has crossed Japan and is now a tropical storm. There’s a chance Lan will make another landfall over eastern Russia, but more likely it will dissipate in the coming days. #台風7号 pic.twitter.com/CiIqcfasps