Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη βόρεια Ιταλία ( Δείτε βίντεο)

Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη Βόρεια Ιταλία με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, δέντρα να ξεριζωθούν και να προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στο Μιλάνο, μετά από μια νύχτα ισχυρών καταιγίδων, μια ακόμη καταιγίδα έπληξε την πόλη το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα. Στην πόλη, που πολλά σημεία της πλημμύρισαν, υπήρξαν προβλήματα με την κυκλοφορία και καθυστερήσεις στις αστικές συγκοινωνίες.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε περίπου σαράντα κλήσεις, κυρίως λόγω πλημμυρών, δέντρων και κλαδιών που ξεριζώθηκαν από τη δύναμη του ανέμου. Την ίδια ώρα, οι αρχές παρακολουθούν τη στάθμη των υδάτων του ποταμού Seveso.

Μια βίαιη καταιγίδα μαινόταν για ώρες και πάνω από τη Λιγουρία τη νύχτα. Αστραπές, βροντές και κεραυνοί, ειδικά στη Λα Σπέτσια, τρόμαξαν τους κατοίκους με δεκάδες βίντεο να κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Ειδικότερα, σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες στη Γένοβα όπου μια ισχυρή καταιγίδα έπληξε την πόλη, ενώ είχε εκδοθεί συναγερμός χρώματος πορτοκαλί για καταιγίδες. Περίπου 80 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε μία ώρα, πλημμύρισαν υπόγειες διαβάσεις και δρόμους ενώ η θερμοκρασία έπεσε 4 βαθμούς σε δύο ώρες.

Οι πιο έντονες βροχές σημειώθηκαν μεταξύ της κεντρικής και της ανατολικής Λιγουρίας. Στην πόλη της Γένοβας οι γειτονιές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το ιστορικό κέντρο και οι λόφοι, από το Castelletto έως το Lagaccio. Η οδική υπόγεια διάβαση στη via Milano έκλεισε λόγω πλημμύρας ενώ πλημμύρισε και ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γένοβας Piazza Principe.

#इटली के #Genoa में तूफानी बारिश से बाढ़ के हालात! मेट्रो में पानी घूसा! Italy 🇮🇹



In the video, the completely flooded Príncipe metro station, and its guards try to remove the water with brooms#Italy #Genoa #Genova #SevereWeather #storm #Flooding #Metrostation #LatestNews pic.twitter.com/flUP9QfZlE