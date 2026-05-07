Ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες είναι η Τεχεράνη, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη και οι ΗΠΑ συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες.

Οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες, με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios να κάνει λόγο για ένα «μνημόνιο κατανόησης» μιας σελίδας του Λευκού Οίκου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν.

Το μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες στο CNBC ότι το Ιράν «αξιολογεί» τη -14 σημείων- ειρηνευτική πρόταση της Ουάσινγκτον, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, άρση των περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, καθώς και δέσμευση των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και «ξεπάγωμα» ιρανικών κεφαλαίων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σχετικά με τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

