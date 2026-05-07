Οι προσπάθειες του Ιράν να υποχρεώσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να συμμορφωθούν με νέο πρωτόκολλο για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα επηρεάσουν όχι μόνο την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά «ολόκληρο τον κόσμο», σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.

«Τα ίδια τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το καθεστώς δημιούργησε αυτό που αποκαλεί Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, μέσω της οποίας επιδιώκει να απαιτεί από όλους τους καπετάνιους πλοίων της διεθνούς ναυτιλίας, της εμπορικής ναυτιλίας, της πολιτικής ναυτιλίας, ουσιαστικά να δηλώνουν την παρουσία τους και να δωροδοκούν, να πληρώνουν τέλος διέλευσης, προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτά τα διεθνή ύδατα», δήλωσε σήμερα ο Γουόλτς στους δημοσιογράφους.

«Αυτό δεν επηρεάζει μόνο αυτήν την περιοχή. Επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ έκανε τα σχόλια σε συνέντευξη Τύπου για το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο στηρίζουν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Το ψήφισμα «απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις, τη ναρκοθέτηση και την επιβολή τελών διέλευσης» στο Στενό. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το σχέδιο ψηφίσματος αποτελεί «πραγματική δοκιμασία για τον ΟΗΕ».

Αντιδρώντας στο ψήφισμα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και σε άλλους, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «μονόπλευρο και ελλιπές».

«Το κείμενο αυτό δεν κάνει καμία αναφορά στη βαθύτερη αιτία της σημερινής κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ - δηλαδή στη στρατιωτική επίθεση και την παράνομη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», έγραψε ο Αραγτσί στην επιστολή, την οποία κοινοποίησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

