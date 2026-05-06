Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης (MoU), με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν. Τα παραπάνω μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος.

Το Reuters επίσης μετέδωσε ότι πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τίποτα, όμως οι πηγές αναφέρουν ότι αυτή είναι η πιο στενή προσέγγιση σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

Δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού

Συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

Άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενό του Ορμούζ

Πολλοί από τους όρους του μνημονίου, αναφέρει το Axios, θα εξαρτώνται από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου ή μιας παρατεταμένης αβεβαιότητας, όπου οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει αλλά δεν υπάρχει οριστική λύση.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διχασμένη, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την επίτευξη συναίνεσης. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ακόμη και για την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας.

Παρά την αισιοδοξία που έχει εκφραστεί και σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υποχωρήσει από πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ και να αποφύγει την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας βασίστηκε στην πρόοδο των συνομιλιών.

Το μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών.

Στην παρούσα μορφή του, το μνημόνιο θα προβλέπει:

α) Τερματισμό του πολέμου στην περιοχή και έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις πιο λεπτομερούς συμφωνίας σχετικά με το άνοιγμα του Στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων

β) Οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στη Γενεύη.

γ) Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι περιορισμοί του Ιράν στη ναυσιπλοΐα και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθούν σταδιακά.

δ) Αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι ΗΠΑ θα μπορούν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια του μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου αποτελεί βασικό σημείο διαπραγμάτευσης. Τρεις πηγές αναφέρουν ότι θα είναι τουλάχιστον 12 με 15 χρόνια. Το Ιράν ζητά περίοδο 5 ετών, ενώ οι ΗΠΑ απαιτούν 20 χρόνια.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν ρήτρα που θα παρατείνει το μορατόριουμ σε περίπτωση παραβίασης. Μετά τη λήξη του, το Ιράν θα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο έως 3,67%.

Το Ιράν θα δεσμευτεί να μην επιδιώξει ποτέ πυρηνικά όπλα ή δραστηριότητες εξοπλισμού, να αποδεχτεί ενδελεχείς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων του ΟΗΕ, καθώς και να μην έχει υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν για σταδιακή άρση κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και «ξεπάγωμα» ιρανικών κεφαλαίων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δύο πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν ίσως συμφωνήσει να απομακρύνει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα, βασική απαίτηση των ΗΠΑ που μέχρι τώρα η Τεχεράνη απέρριπτε. Ένα από τα σενάρια είναι η μεταφορά του υλικού στις ΗΠΑ.

